Студент УрФУ рассказал, за что в него стреляли

В Екатеринбурге студенту УрФУ выстрелили в голову из-за шутки

30 ноября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Со студента журналиста требовали деньги под выдуманным предлогом Фото: Илья Московец © URA.RU Пострадавшим, в которого стреляли неизвестные возле УрФУ, оказался магистрант первого курса журфака Игорь Б. Молодой человек рассказал URA.RU, что конфликт с двумя парнями начался в трамвае на площади 1905 года из-за шутки, а возле корпуса УрФУ на Ленина, 51 получил свое завершение — чтобы припугнуть, один из нападавших выстрелил в его сторону и попал в щеку. «Я ехал с подругой в трамвае, в какой-то момент пошутил про автомобилиста, что он сигналит в пустоту. Один из двух парней, которые сидели сзади, догадался докопаться до меня за то, что я оскорбляю водителя трамвая. Якобы за рулем его мама, а я шучу про нее. Конечно, такого не было, это был способ потребовать с меня деньги. Подруга подтвердит, что про водительницу трамвая я не шутил», — рассказывает Игорь. Доехав до остановки «Оперный театр», молодой человек вышел, чтобы проводить подругу в университет. Компания увязалась за ними. Когда подруга была спроважена, начался мужской разговор. Игорь сказал, что не будет отдавать за шутку никаких денег, парни вроде пришли к компромиссу и даже пожали друг другу руки. Когда Игорь стал уходить, один из парней начал стрелять из травматического пистолета и попал молодому человеку в щеку. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают степень тяжести ранения. «Он решил, что это шикарный повод выдернуть с меня деньги за оскорбление его мамы. Просто выдумал на ходу. После поездки признал, что придумал, и наугад пострелял», — добавляет Игорь. Стрельба произошла возле УрФУ вечером 30 ноября. Читатели сняли на фото, как молодого человека, истекающего кровью, забирала скорая. Изначально фигурировала версия, что на Игоря Б. напали мигранты, но молодой человек рассказал URA.RU, что это не так. «Один был русский, второй восточной наружности. Стрелял русский», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пострадавшим, в которого стреляли неизвестные возле УрФУ, оказался магистрант первого курса журфака Игорь Б. Молодой человек рассказал URA.RU, что конфликт с двумя парнями начался в трамвае на площади 1905 года из-за шутки, а возле корпуса УрФУ на Ленина, 51 получил свое завершение — чтобы припугнуть, один из нападавших выстрелил в его сторону и попал в щеку. «Я ехал с подругой в трамвае, в какой-то момент пошутил про автомобилиста, что он сигналит в пустоту. Один из двух парней, которые сидели сзади, догадался докопаться до меня за то, что я оскорбляю водителя трамвая. Якобы за рулем его мама, а я шучу про нее. Конечно, такого не было, это был способ потребовать с меня деньги. Подруга подтвердит, что про водительницу трамвая я не шутил», — рассказывает Игорь. Доехав до остановки «Оперный театр», молодой человек вышел, чтобы проводить подругу в университет. Компания увязалась за ними. Когда подруга была спроважена, начался мужской разговор. Игорь сказал, что не будет отдавать за шутку никаких денег, парни вроде пришли к компромиссу и даже пожали друг другу руки. Когда Игорь стал уходить, один из парней начал стрелять из травматического пистолета и попал молодому человеку в щеку. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают степень тяжести ранения. «Он решил, что это шикарный повод выдернуть с меня деньги за оскорбление его мамы. Просто выдумал на ходу. После поездки признал, что придумал, и наугад пострелял», — добавляет Игорь. Стрельба произошла возле УрФУ вечером 30 ноября. Читатели сняли на фото, как молодого человека, истекающего кровью, забирала скорая. Изначально фигурировала версия, что на Игоря Б. напали мигранты, но молодой человек рассказал URA.RU, что это не так. «Один был русский, второй восточной наружности. Стрелял русский», — отметил он.