Голливудский актер рассказал о вымогательстве украинских властей

MSNBC: Киев требовал «откат» у голливудского актера Дэнни Трехо

30 ноября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

От приезда Дэнни Трехо украинская администрация хотела получить порядка 50 тысяч долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Голливудский актер Дэнни Трехо отказался приезжать на Украину, потому что понял местные чиновники пытались заработать на этом. То есть получить «откат» в размере около 50 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер актера Райан Дэвис в интервью американскому телеканалу MSNBC. «Украинцы согласились заплатить Трехо 100 тысяч долларов за приезд, но в документации [контракте] попросили написать сумму в 150 тысяч. <…> подразумевалось, что когда актер приедет на Украину, то 50 тысяч долларов будут возвращены помощнику [главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрея] Ермака наличными деньгами», — передает слова Дэвиса телеканал . Менеджер предположил, что актера пригласили на Украину в рамках пиар-компании Зеленского. Дэвис добавил, что в таком случае Трехо отказался приезжать в Киев. Он не намерен больше нарушать закон, ведь ранее уже отсидел 11 лет в тюрьме за торговлю запрещенным веществами и ограбление. Редактор подкаста TMZ на телеканале MSNBC предположил, что таким способом администрация президента Украины могла заработать порядка 700 тысяч долларов. С начала спецоперации Киев посетили Анджелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн и другие звездные гости. Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая занимается вопросами беженцев в ООН, приехала во Львов. По такому случаю гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал для нее стихотворение и порекомендовал посетить Донбасс. Позже профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур заявил, что голливудские звезды используют свой приезд на Украину в качестве пиара. В США обеспокоились данной ситуацией. По мнению автора из журнала Federalist, любой инцидент, произошедший с американской знаменитостью в Киеве, может стать поводом для начала конфликта межу Америкой и Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Голливудский актер Дэнни Трехо отказался приезжать на Украину, потому что понял местные чиновники пытались заработать на этом. То есть получить «откат» в размере около 50 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер актера Райан Дэвис в интервью американскому телеканалу MSNBC. «Украинцы согласились заплатить Трехо 100 тысяч долларов за приезд, но в документации [контракте] попросили написать сумму в 150 тысяч. <…> подразумевалось, что когда актер приедет на Украину, то 50 тысяч долларов будут возвращены помощнику [главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрея] Ермака наличными деньгами», — передает слова Дэвиса телеканал. Менеджер предположил, что актера пригласили на Украину в рамках пиар-компании Зеленского. Дэвис добавил, что в таком случае Трехо отказался приезжать в Киев. Он не намерен больше нарушать закон, ведь ранее уже отсидел 11 лет в тюрьме за торговлю запрещенным веществами и ограбление. Редактор подкаста TMZ на телеканале MSNBC предположил, что таким способом администрация президента Украины могла заработать порядка 700 тысяч долларов. С начала спецоперации Киев посетили Анджелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн и другие звездные гости. Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая занимается вопросами беженцев в ООН, приехала во Львов. По такому случаю гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал для нее стихотворение и порекомендовал посетить Донбасс. Позже профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур заявил, что голливудские звезды используют свой приезд на Украину в качестве пиара. В США обеспокоились данной ситуацией. По мнению автора из журнала Federalist, любой инцидент, произошедший с американской знаменитостью в Киеве, может стать поводом для начала конфликта межу Америкой и Россией.