Голливудский актер Дэнни Трехо отказался приезжать на Украину, потому что понял местные чиновники пытались заработать на этом. То есть получить «откат» в размере около 50 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер актера Райан Дэвис в интервью американскому телеканалу MSNBC.
«Украинцы согласились заплатить Трехо 100 тысяч долларов за приезд, но в документации [контракте] попросили написать сумму в 150 тысяч. <…> подразумевалось, что когда актер приедет на Украину, то 50 тысяч долларов будут возвращены помощнику [главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрея] Ермака наличными деньгами», — передает слова Дэвиса телеканал. Менеджер предположил, что актера пригласили на Украину в рамках пиар-компании Зеленского. Дэвис добавил, что в таком случае Трехо отказался приезжать в Киев. Он не намерен больше нарушать закон, ведь ранее уже отсидел 11 лет в тюрьме за торговлю запрещенным веществами и ограбление.
Редактор подкаста TMZ на телеканале MSNBC предположил, что таким способом администрация президента Украины могла заработать порядка 700 тысяч долларов. С начала спецоперации Киев посетили Анджелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн и другие звездные гости.
Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая занимается вопросами беженцев в ООН, приехала во Львов. По такому случаю гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал для нее стихотворение и порекомендовал посетить Донбасс. Позже профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур заявил, что голливудские звезды используют свой приезд на Украину в качестве пиара. В США обеспокоились данной ситуацией. По мнению автора из журнала Federalist, любой инцидент, произошедший с американской знаменитостью в Киеве, может стать поводом для начала конфликта межу Америкой и Россией.
Голливудский актер Дэнни Трехо отказался приезжать на Украину, потому что понял местные чиновники пытались заработать на этом. То есть получить «откат» в размере около 50 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер актера Райан Дэвис в интервью американскому телеканалу MSNBC. «Украинцы согласились заплатить Трехо 100 тысяч долларов за приезд, но в документации [контракте] попросили написать сумму в 150 тысяч. <…> подразумевалось, что когда актер приедет на Украину, то 50 тысяч долларов будут возвращены помощнику [главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрея] Ермака наличными деньгами», — передает слова Дэвиса телеканал. Менеджер предположил, что актера пригласили на Украину в рамках пиар-компании Зеленского. Дэвис добавил, что в таком случае Трехо отказался приезжать в Киев. Он не намерен больше нарушать закон, ведь ранее уже отсидел 11 лет в тюрьме за торговлю запрещенным веществами и ограбление. Редактор подкаста TMZ на телеканале MSNBC предположил, что таким способом администрация президента Украины могла заработать порядка 700 тысяч долларов. С начала спецоперации Киев посетили Анджелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн и другие звездные гости. Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая занимается вопросами беженцев в ООН, приехала во Львов. По такому случаю гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал для нее стихотворение и порекомендовал посетить Донбасс. Позже профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур заявил, что голливудские звезды используют свой приезд на Украину в качестве пиара. В США обеспокоились данной ситуацией. По мнению автора из журнала Federalist, любой инцидент, произошедший с американской знаменитостью в Киеве, может стать поводом для начала конфликта межу Америкой и Россией.