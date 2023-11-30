Голливудский актер рассказал о вымогательстве украинских властей

MSNBC: Киев требовал «откат» у голливудского актера Дэнни Трехо
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
От приезда Дэнни Трехо украинская администрация хотела получить порядка 50 тысяч долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Голливудский актер Дэнни Трехо отказался приезжать на Украину, потому что понял местные чиновники пытались заработать на этом. То есть получить «откат» в размере около 50 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер актера Райан Дэвис в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Украинцы согласились заплатить Трехо 100 тысяч долларов за приезд, но в документации [контракте] попросили написать сумму в 150 тысяч. <…> подразумевалось, что когда актер приедет на Украину, то 50 тысяч долларов будут возвращены помощнику [главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрея] Ермака наличными деньгами», — передает слова Дэвиса телеканал. Менеджер предположил, что актера пригласили на Украину в рамках пиар-компании Зеленского. Дэвис добавил, что в таком случае Трехо отказался приезжать в Киев. Он не намерен больше нарушать закон, ведь ранее уже отсидел 11 лет в тюрьме за торговлю запрещенным веществами и ограбление.

Редактор подкаста TMZ на телеканале MSNBC предположил, что таким способом администрация президента Украины могла заработать порядка 700 тысяч долларов. С начала спецоперации Киев посетили Анджелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн и другие звездные гости.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая занимается вопросами беженцев в ООН, приехала во Львов. По такому случаю гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал для нее стихотворение и порекомендовал посетить Донбасс. Позже профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур заявил, что голливудские звезды используют свой приезд на Украину в качестве пиара. В США обеспокоились данной ситуацией. По мнению автора из журнала Federalist, любой инцидент, произошедший с американской знаменитостью в Киеве, может стать поводом для начала конфликта межу Америкой и Россией.

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Голливудский актер Дэнни Трехо отказался приезжать на Украину, потому что понял местные чиновники пытались заработать на этом. То есть получить «откат» в размере около 50 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер актера Райан Дэвис в интервью американскому телеканалу MSNBC. «Украинцы согласились заплатить Трехо 100 тысяч долларов за приезд, но в документации [контракте] попросили написать сумму в 150 тысяч. <…> подразумевалось, что когда актер приедет на Украину, то 50 тысяч долларов будут возвращены помощнику [главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрея] Ермака наличными деньгами», — передает слова Дэвиса телеканал. Менеджер предположил, что актера пригласили на Украину в рамках пиар-компании Зеленского. Дэвис добавил, что в таком случае Трехо отказался приезжать в Киев. Он не намерен больше нарушать закон, ведь ранее уже отсидел 11 лет в тюрьме за торговлю запрещенным веществами и ограбление. Редактор подкаста TMZ на телеканале MSNBC предположил, что таким способом администрация президента Украины могла заработать порядка 700 тысяч долларов. С начала спецоперации Киев посетили Анджелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн и другие звездные гости. Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая занимается вопросами беженцев в ООН, приехала во Львов. По такому случаю гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал для нее стихотворение и порекомендовал посетить Донбасс. Позже профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур заявил, что голливудские звезды используют свой приезд на Украину в качестве пиара. В США обеспокоились данной ситуацией. По мнению автора из журнала Federalist, любой инцидент, произошедший с американской знаменитостью в Киеве, может стать поводом для начала конфликта межу Америкой и Россией.
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