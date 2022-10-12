12 октября 2022

В США обеспокоены из-за поездок американских знаменитостей на Украину

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Federalist: инцидент с американской звездой на Украине может перерасти в прямой конфликт США и РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любой возможный инцидент с американской знаменитостью на Украине может стать поводом для начала конфликта США с Россией. Об этом заявил автор статьи Джордана Бойд для журнала Federalist.

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — считает Бойд. По ее словам, в случае какого — либо происшествия с участием знаменитостей из США на украинской территории, Вашингтон использует этот факт как возможность начать конфликт с РФ. По ее мнению, большая часть американцев, не желает участвовать в подобном споре.

После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур допустил, что голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для собственного пиара.

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу от многолетнего геноцида.

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Любой возможный инцидент с американской знаменитостью на Украине может стать поводом для начала конфликта США с Россией. Об этом заявил автор статьи Джордана Бойд для журнала Federalist. «Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — считает Бойд. По ее словам, в случае какого — либо происшествия с участием знаменитостей из США на украинской территории, Вашингтон использует этот факт как возможность начать конфликт с РФ. По ее мнению, большая часть американцев, не желает участвовать в подобном споре. После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур допустил, что голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для собственного пиара. Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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