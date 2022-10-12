В США обеспокоены из-за поездок американских знаменитостей на Украину

13 октября 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Federalist: инцидент с американской звездой на Украине может перерасти в прямой конфликт США и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любой возможный инцидент с американской знаменитостью на Украине может стать поводом для начала конфликта США с Россией. Об этом заявил автор статьи Джордана Бойд для журнала Federalist. «Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — считает Бойд. По ее словам, в случае какого — либо происшествия с участием знаменитостей из США на украинской территории, Вашингтон использует этот факт как возможность начать конфликт с РФ. По ее мнению, большая часть американцев, не желает участвовать в подобном споре. После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур допустил, что голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для собственного пиара. Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу от многолетнего геноцида.

Любой возможный инцидент с американской знаменитостью на Украине может стать поводом для начала конфликта США с Россией. Об этом заявил автор статьи Джордана Бойд для журнала Federalist. «Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — считает Бойд. По ее словам, в случае какого — либо происшествия с участием знаменитостей из США на украинской территории, Вашингтон использует этот факт как возможность начать конфликт с РФ. По ее мнению, большая часть американцев, не желает участвовать в подобном споре. После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур допустил, что голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для собственного пиара. Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу от многолетнего геноцида.