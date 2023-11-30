В центре Екатеринбурга неизвестные поджигают деревья. Видео

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, пожар, пень, горит, открытый огонь
Мужчины подожгли несколько деревьев в центре (архивное фото) Фото:

На берегу реки Исеть возле апартаментов «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского двое неизвестных мужчин жгут деревья. Судя по видео, которое предоставили URA.RU очевидцы, хулиганы целенаправленно поджигают их.

Как пояснили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, особый противопожарный режим закончился, угрозы распространения огня, судя по видео, нет, заявок спасателям на тушение огня не поступало. «Далее уже идет зона ответственности других ведомств», — пояснили в МЧС.

В Свердловской области из-за лесных пожаров действовал режим ЧС. Масштабные пожары в регионе прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.

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На берегу реки Исеть возле апартаментов «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского двое неизвестных мужчин жгут деревья. Судя по видео, которое предоставили URA.RU очевидцы, хулиганы целенаправленно поджигают их. Как пояснили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, особый противопожарный режим закончился, угрозы распространения огня, судя по видео, нет, заявок спасателям на тушение огня не поступало. «Далее уже идет зона ответственности других ведомств», — пояснили в МЧС. В Свердловской области из-за лесных пожаров действовал режим ЧС. Масштабные пожары в регионе прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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