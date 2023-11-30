В центре Екатеринбурга неизвестные поджигают деревья. Видео

30 ноября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Мужчины подожгли несколько деревьев в центре (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На берегу реки Исеть возле апартаментов «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского двое неизвестных мужчин жгут деревья. Судя по видео, которое предоставили URA.RU очевидцы, хулиганы целенаправленно поджигают их. Как пояснили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, особый противопожарный режим закончился, угрозы распространения огня, судя по видео, нет, заявок спасателям на тушение огня не поступало. «Далее уже идет зона ответственности других ведомств», — пояснили в МЧС. В Свердловской области из-за лесных пожаров действовал режим ЧС. Масштабные пожары в регионе прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.

На берегу реки Исеть возле апартаментов «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского двое неизвестных мужчин жгут деревья. Судя по видео, которое предоставили URA.RU очевидцы, хулиганы целенаправленно поджигают их. Как пояснили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, особый противопожарный режим закончился, угрозы распространения огня, судя по видео, нет, заявок спасателям на тушение огня не поступало. «Далее уже идет зона ответственности других ведомств», — пояснили в МЧС. В Свердловской области из-за лесных пожаров действовал режим ЧС. Масштабные пожары в регионе прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.