На берегу реки Исеть возле апартаментов «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского двое неизвестных мужчин жгут деревья. Судя по видео, которое предоставили URA.RU очевидцы, хулиганы целенаправленно поджигают их.
Как пояснили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, особый противопожарный режим закончился, угрозы распространения огня, судя по видео, нет, заявок спасателям на тушение огня не поступало. «Далее уже идет зона ответственности других ведомств», — пояснили в МЧС.
В Свердловской области из-за лесных пожаров действовал режим ЧС. Масштабные пожары в регионе прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.
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