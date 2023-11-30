Правительство доработает закон для достижения технологического суверенитета РФ

Правительство России предлагает дополнить закон о промышленной политике путем внесения в него понятий «промышленного дизайна» и «инжиниринга». Это позволит властям оказывать господдержку данным направлениям, что должно способствовать достижению технологического суверенитета страны.
На очередном заседании правительства премьер Михаил Мишустин анонсировал одобрение поправок в закон о промышленной политике. «Еще одна важная инициатива касается более активного стимулирования инжиниринговой деятельности, а также работ в области промышленного дизайна. Для чего мы обсудим поправки в федеральный закон о промышленной политике, включив в него понятия о двух таких относительно новых направлениях. Это придаст дополнительный импульс их развитию и поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются люди и бизнес», — заявил Мишустин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.
По словам директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Строева, инжиниринг связан с оптимизацией производственных процессов, а промышленный дизайн — с ключевой целью любого производства — созданием человеко-ориентированного продукта в рамках любого проекта.
Строев считает, что идея правительства связана с актуализацией отечественного законодательства в связи с развитием экономики и ее отраслей. «Включение данных направлений в соответствующий закон вводит их понятие и деятельность в законодательную плоскость и соответственно позволяет выступать объектами государственной поддержки в дальнейшем», — пояснил эксперт. По его словам, это в том числе поможет достичь технологического суверенитета.
Президент Национальной палаты инженеров Игорь Мещерин считает, что «идея состоит в том, чтобы определиться с правами и обязанностями инженеров, выявить, кто занимается инжиниринговой деятельностью, то есть инновациями. И, соответственно, создать для них дополнительные условия, чтобы они могли вести бизнес более эффективно».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.