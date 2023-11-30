Правительство доработает закон для достижения технологического суверенитета РФ

30 ноября 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил правительству доработать закон о промышленной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России предлагает дополнить закон о промышленной политике путем внесения в него понятий «промышленного дизайна» и «инжиниринга». Это позволит властям оказывать господдержку данным направлениям, что должно способствовать достижению технологического суверенитета страны. На очередном заседании правительства премьер Михаил Мишустин анонсировал одобрение поправок в закон о промышленной политике. «Еще одна важная инициатива касается более активного стимулирования инжиниринговой деятельности, а также работ в области промышленного дизайна. Для чего мы обсудим поправки в федеральный закон о промышленной политике, включив в него понятия о двух таких относительно новых направлениях. Это придаст дополнительный импульс их развитию и поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются люди и бизнес», — заявил Мишустин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства. По словам директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Строева, инжиниринг связан с оптимизацией производственных процессов, а промышленный дизайн — с ключевой целью любого производства — созданием человеко-ориентированного продукта в рамках любого проекта. Строев считает, что идея правительства связана с актуализацией отечественного законодательства в связи с развитием экономики и ее отраслей. «Включение данных направлений в соответствующий закон вводит их понятие и деятельность в законодательную плоскость и соответственно позволяет выступать объектами государственной поддержки в дальнейшем», — пояснил эксперт. По его словам, это в том числе поможет достичь технологического суверенитета. Президент Национальной палаты инженеров Игорь Мещерин считает, что «идея состоит в том, чтобы определиться с правами и обязанностями инженеров, выявить, кто занимается инжиниринговой деятельностью, то есть инновациями. И, соответственно, создать для них дополнительные условия, чтобы они могли вести бизнес более эффективно». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России предлагает дополнить закон о промышленной политике путем внесения в него понятий «промышленного дизайна» и «инжиниринга». Это позволит властям оказывать господдержку данным направлениям, что должно способствовать достижению технологического суверенитета страны. На очередном заседании правительства премьер Михаил Мишустин анонсировал одобрение поправок в закон о промышленной политике. «Еще одна важная инициатива касается более активного стимулирования инжиниринговой деятельности, а также работ в области промышленного дизайна. Для чего мы обсудим поправки в федеральный закон о промышленной политике, включив в него понятия о двух таких относительно новых направлениях. Это придаст дополнительный импульс их развитию и поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются люди и бизнес», — заявил Мишустин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства. По словам директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Строева, инжиниринг связан с оптимизацией производственных процессов, а промышленный дизайн — с ключевой целью любого производства — созданием человеко-ориентированного продукта в рамках любого проекта. Строев считает, что идея правительства связана с актуализацией отечественного законодательства в связи с развитием экономики и ее отраслей. «Включение данных направлений в соответствующий закон вводит их понятие и деятельность в законодательную плоскость и соответственно позволяет выступать объектами государственной поддержки в дальнейшем», — пояснил эксперт. По его словам, это в том числе поможет достичь технологического суверенитета. Президент Национальной палаты инженеров Игорь Мещерин считает, что «идея состоит в том, чтобы определиться с правами и обязанностями инженеров, выявить, кто занимается инжиниринговой деятельностью, то есть инновациями. И, соответственно, создать для них дополнительные условия, чтобы они могли вести бизнес более эффективно».