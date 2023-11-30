В мэрии Югорска опровергли введение режима ЧС из-за аварии на подстанции

Мэрия Югорска опровергла информацию о введении режима ЧС в городе из-за аварии на подстанции, в результате которой в городе произошло массовое отключение электричества. Подобные сообщения начали появляться в СМИ. Об этом URA.RU сообщили в администрации.
«Мы не вводили режим ЧС. Оценив масштабы ситуации, не нашли для этого оснований. В настоящее время остается обесточенным участок в микрорайоне 7Б. Там около 300 частных домовладений. Работы продолжаются. На остальных объектах электроснабжение восстановлено. Все многоквартирные дома подключены», — прокомментировали в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов, из которых несколько десятков многоквартирные, остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города
Обновлено, 30.11:
«Последствия аварии устранены. Город обеспечен электроснабжением в полном объеме», — сообщили в мэрии города.
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