В мэрии Югорска опровергли введение режима ЧС из-за аварии на подстанции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Мэрия Югорска не вводила режим ЧС из-за аварии на подстанции Фото:

Мэрия Югорска опровергла информацию о введении режима ЧС в городе из-за аварии на подстанции, в результате которой в городе произошло массовое отключение электричества. Подобные сообщения начали появляться в СМИ. Об этом URA.RU сообщили в администрации.

«Мы не вводили режим ЧС. Оценив масштабы ситуации, не нашли для этого оснований. В настоящее время остается обесточенным участок в микрорайоне 7Б. Там около 300 частных домовладений. Работы продолжаются. На остальных объектах электроснабжение восстановлено. Все многоквартирные дома подключены», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов, из которых несколько десятков многоквартирные, остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города

Обновлено, 30.11:

«Последствия аварии устранены. Город обеспечен электроснабжением в полном объеме», — сообщили в мэрии города.

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Мэрия Югорска опровергла информацию о введении режима ЧС в городе из-за аварии на подстанции, в результате которой в городе произошло массовое отключение электричества. Подобные сообщения начали появляться в СМИ. Об этом URA.RU сообщили в администрации. «Мы не вводили режим ЧС. Оценив масштабы ситуации, не нашли для этого оснований. В настоящее время остается обесточенным участок в микрорайоне 7Б. Там около 300 частных домовладений. Работы продолжаются. На остальных объектах электроснабжение восстановлено. Все многоквартирные дома подключены», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов, из которых несколько десятков многоквартирные, остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города Обновлено, 30.11: «Последствия аварии устранены. Город обеспечен электроснабжением в полном объеме», — сообщили в мэрии города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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