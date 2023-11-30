В Югорске начали подавать электроэнергию в дома после отключения из-за аварии

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Половина домов остаются все еще обесточенными Фото:

В дома Югорска начали подавать электроэнергию после отключения из-за аварии на подстанции. Информация об этом была опубликована в tg-канале городских властей.

В результате аварии на подстанции пять микрорайонов города остались без электричества. «Электроснабжение в 16 м микрорайоне восстановлено. В микрорайонах, где было отключено электроснабжение, подключено 482 дома, 10 социально значимых объектов. Службы продолжают работать над устранением аварии.

Между тем сотрудники МЧС просят жителей временно не нагружать сеть и не включать все приборы. Перегрузка сети осложнит восстановительные работы, а скачки напряжения могут привести к замыканию. Власти города организовали для жителей пункт временного размещения в центре культуры «Югра-презент».

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города.

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В дома Югорска начали подавать электроэнергию после отключения из-за аварии на подстанции. Информация об этом была опубликована в tg-канале городских властей. В результате аварии на подстанции пять микрорайонов города остались без электричества. «Электроснабжение в 16 м микрорайоне восстановлено. В микрорайонах, где было отключено электроснабжение, подключено 482 дома, 10 социально значимых объектов. Службы продолжают работать над устранением аварии. Между тем сотрудники МЧС просят жителей временно не нагружать сеть и не включать все приборы. Перегрузка сети осложнит восстановительные работы, а скачки напряжения могут привести к замыканию. Власти города организовали для жителей пункт временного размещения в центре культуры «Югра-презент». Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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