В Челябинской области трассу М-5 оставили закрытой до утра

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за экстремальной погоды продлили временное ограничение для автобусов, большегрузов и такси до шести утра по местному времени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Из-за снега, порывов ветра и гололеда 30 ноября с 22:00 до 1 декабря 06:00 вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 от Миасса до границы с Башкирией. Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, фуры и легковые такси», — заявили в пресс-службе ведомства.
В Упрдор отметили, что время ограничения впоследствии может быть продлено по причине продолжающихся неблагоприятных погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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