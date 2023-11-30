В Верхней Пышме ищут 21-летнего парня, пропавшего больше месяца назад. Фото

01 декабря 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Никита Лебедь пропал 21 ноября в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтеры объявили сбор группы для поиска 21-летнего Никиты Лебедя, который пропал в конце октября. Информацию о молодом человеке и месте сбора отряда опубликовал поисковый отряд «Прорыв». «Сбор поисковой группы! На поиск: Лебедя Никиты Дмитриевича, 21 год. Дата сбора: 02.12.2023. Место: Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, Кольцевая автодорога (ЕКАД) 40 км — координаты можно посмотреть в навигаторе 56.938994, 60.524301 ориентир кафе „У-дачи“. Время сбора: 12:00», — написали волонтеры в региональной группе отряда «ВКонтакте». В сообщении отметили, что искать молодого человека будут в лесу. Никита Лебедь пропал 21 октября в Екатеринбурге на Уралмаше. Приметы молодого человека: рост — 188—190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи было одет в черную бейсболку, черную куртку, белую кофту, серую футболку темные штаны и кроссовки темного-синего цвета. Если вам известно местоположение парня, то сообщите информацию спасателям по номеру +79000440220 (Наталия). Фото: группа «Прорыв Свердловская область» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-155601607_14470)

На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтеры объявили сбор группы для поиска 21-летнего Никиты Лебедя, который пропал в конце октября. Информацию о молодом человеке и месте сбора отряда опубликовал поисковый отряд «Прорыв». «Сбор поисковой группы! На поиск: Лебедя Никиты Дмитриевича, 21 год. Дата сбора: 02.12.2023. Место: Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, Кольцевая автодорога (ЕКАД) 40 км — координаты можно посмотреть в навигаторе 56.938994, 60.524301 ориентир кафе „У-дачи“. Время сбора: 12:00», — написали волонтеры в региональной группе отряда «ВКонтакте». В сообщении отметили, что искать молодого человека будут в лесу. Никита Лебедь пропал 21 октября в Екатеринбурге на Уралмаше. Приметы молодого человека: рост — 188—190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи было одет в черную бейсболку, черную куртку, белую кофту, серую футболку темные штаны и кроссовки темного-синего цвета. Если вам известно местоположение парня, то сообщите информацию спасателям по номеру +79000440220 (Наталия).