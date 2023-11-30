30 ноября 2023

В Верхней Пышме ищут 21-летнего парня, пропавшего больше месяца назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Лебедь пропал 21 ноября в Екатеринбурге Фото:

На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтеры объявили сбор группы для поиска 21-летнего Никиты Лебедя, который пропал в конце октября. Информацию о молодом человеке и месте сбора отряда опубликовал поисковый отряд «Прорыв».

«Сбор поисковой группы! На поиск: Лебедя Никиты Дмитриевича, 21 год. Дата сбора: 02.12.2023. Место: Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, Кольцевая автодорога (ЕКАД) 40 км — координаты можно посмотреть в навигаторе 56.938994, 60.524301 ориентир кафе „У-дачи“. Время сбора: 12:00», — написали волонтеры в региональной группе отряда «ВКонтакте». В сообщении отметили, что искать молодого человека будут в лесу.

Никита Лебедь пропал 21 октября в Екатеринбурге на Уралмаше. Приметы молодого человека: рост — 188—190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи было одет в черную бейсболку, черную куртку, белую кофту, серую футболку темные штаны и кроссовки темного-синего цвета. Если вам известно местоположение парня, то сообщите информацию спасателям по номеру +79000440220 (Наталия).

Фото:

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На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы волонтеры объявили сбор группы для поиска 21-летнего Никиты Лебедя, который пропал в конце октября. Информацию о молодом человеке и месте сбора отряда опубликовал поисковый отряд «Прорыв». «Сбор поисковой группы! На поиск: Лебедя Никиты Дмитриевича, 21 год. Дата сбора: 02.12.2023. Место: Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, Кольцевая автодорога (ЕКАД) 40 км — координаты можно посмотреть в навигаторе 56.938994, 60.524301 ориентир кафе „У-дачи“. Время сбора: 12:00», — написали волонтеры в региональной группе отряда «ВКонтакте». В сообщении отметили, что искать молодого человека будут в лесу. Никита Лебедь пропал 21 октября в Екатеринбурге на Уралмаше. Приметы молодого человека: рост — 188—190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи было одет в черную бейсболку, черную куртку, белую кофту, серую футболку темные штаны и кроссовки темного-синего цвета. Если вам известно местоположение парня, то сообщите информацию спасателям по номеру +79000440220 (Наталия).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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