РКН проверит сериал «Слово пацана»

01 декабря 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

РКН проверит сериал на соответствие традиционным ценностям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям после обращения омбудсмена по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Об этом сообщается в telegram-канале Baza. «РКН проверит сериал „Слово пацана“ на соответствие традиционным ценностям. По мнению Ирины Волынец, популярный сериал „романтизирует бандитизм“ и оправдывает „казанский феномен“ (название образовавшихся в 1970-е и 1980-е годы многочисленных банд в Казани, — прим. URA.RU). Хоть сериал и промаркирован 18+, его смотрят и дети. Посмотревших уже более миллиона, поэтому ситуация так сильно взволновала Волынец», — сообщается в telegram-канале. По мнению омбудсмена, сериал может нарушать приказ президента о формировании госполитики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Также сериал, как считает Волынец, «культивирует насилие, вседозволенность, безнравственность и отрицание идеалов патриотизма». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Роскомнадзора за комментарием. После получения ответа новость будет дополнена. Ирина Волынец заявляла, что сериал «Слово пацана» должен быть запрещен на территории страны. Она также подчеркнула, что выступает за строгую цензуру, а для молодежи следует «формировать строгие нравственные фильтры». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям после обращения омбудсмена по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Об этом сообщается в telegram-канале Baza. «РКН проверит сериал „Слово пацана“ на соответствие традиционным ценностям. По мнению Ирины Волынец, популярный сериал „романтизирует бандитизм“ и оправдывает „казанский феномен“ (название образовавшихся в 1970-е и 1980-е годы многочисленных банд в Казани, — прим. URA.RU). Хоть сериал и промаркирован 18+, его смотрят и дети. Посмотревших уже более миллиона, поэтому ситуация так сильно взволновала Волынец», — сообщается в telegram-канале. По мнению омбудсмена, сериал может нарушать приказ президента о формировании госполитики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Также сериал, как считает Волынец, «культивирует насилие, вседозволенность, безнравственность и отрицание идеалов патриотизма». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Роскомнадзора за комментарием. После получения ответа новость будет дополнена. Ирина Волынец заявляла, что сериал «Слово пацана» должен быть запрещен на территории страны. Она также подчеркнула, что выступает за строгую цензуру, а для молодежи следует «формировать строгие нравственные фильтры».