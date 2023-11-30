Коммунальщики Салехарда борются с последствиями стихии

В Салехарде коммунальщики очищают районы после трехдневного снегопада

01 декабря 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

В Салехарде приступили к расчистке районов от снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде коммунальщики приступили к расчистке районов после трехдневных снегопадов. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «Друзья, три дня непрерывного снегопада позади. Была вполовину превышена месячная норма осадков. Сейчас время устранить последствия — на это брошены все силы и мощности. Много сообщений прилетело от жителей микрорайона Удача. Вчера [29 ноября] вечером отправили технику туда. Проезжая часть расчищена, завтра [1 декабря] выведем технику на тротуары. А также в район второго отделения», — написал Титовский в своем telegram-канале. По словам главы города, в городе уже подключили дополнительную коммунальную технику предпринимателей — около 16 единиц. Также в ближайшее время управляющие компании планируют ввести больше дворников. Титовский уточнил, что уборка уже проводилась на Ангальском Мысу, улицах Обская, Маяковского, Богдана Кнунянца, Объездная.

В Салехарде коммунальщики приступили к расчистке районов после трехдневных снегопадов. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «Друзья, три дня непрерывного снегопада позади. Была вполовину превышена месячная норма осадков. Сейчас время устранить последствия — на это брошены все силы и мощности. Много сообщений прилетело от жителей микрорайона Удача. Вчера [29 ноября] вечером отправили технику туда. Проезжая часть расчищена, завтра [1 декабря] выведем технику на тротуары. А также в район второго отделения», — написал Титовский в своем telegram-канале. По словам главы города, в городе уже подключили дополнительную коммунальную технику предпринимателей — около 16 единиц. Также в ближайшее время управляющие компании планируют ввести больше дворников. Титовский уточнил, что уборка уже проводилась на Ангальском Мысу, улицах Обская, Маяковского, Богдана Кнунянца, Объездная.