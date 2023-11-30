30 ноября 2023

Коммунальщики Салехарда борются с последствиями стихии

В Салехарде коммунальщики очищают районы после трехдневного снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, уборка снега, дворники, первая областная клиническая больница
В Салехарде приступили к расчистке районов от снега Фото:

В Салехарде коммунальщики приступили к расчистке районов после трехдневных снегопадов. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

«Друзья, три дня непрерывного снегопада позади. Была вполовину превышена месячная норма осадков. Сейчас время устранить последствия — на это брошены все силы и мощности. Много сообщений прилетело от жителей микрорайона Удача. Вчера [29 ноября] вечером отправили технику туда. Проезжая часть расчищена, завтра [1 декабря] выведем технику на тротуары. А также в район второго отделения», — написал Титовский в своем telegram-канале.

По словам главы города, в городе уже подключили дополнительную коммунальную технику предпринимателей — около 16 единиц. Также в ближайшее время управляющие компании планируют ввести больше дворников. Титовский уточнил, что уборка уже проводилась на Ангальском Мысу, улицах Обская, Маяковского, Богдана Кнунянца, Объездная.

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В Салехарде коммунальщики приступили к расчистке районов после трехдневных снегопадов. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «Друзья, три дня непрерывного снегопада позади. Была вполовину превышена месячная норма осадков. Сейчас время устранить последствия — на это брошены все силы и мощности. Много сообщений прилетело от жителей микрорайона Удача. Вчера [29 ноября] вечером отправили технику туда. Проезжая часть расчищена, завтра [1 декабря] выведем технику на тротуары. А также в район второго отделения», — написал Титовский в своем telegram-канале. По словам главы города, в городе уже подключили дополнительную коммунальную технику предпринимателей — около 16 единиц. Также в ближайшее время управляющие компании планируют ввести больше дворников. Титовский уточнил, что уборка уже проводилась на Ангальском Мысу, улицах Обская, Маяковского, Богдана Кнунянца, Объездная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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