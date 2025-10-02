Путин: Россия была, есть и будет

Россия, несмотря на многочисленные потрясения, оказалась лучше подготовлена к сегодняшней сложной мировой ситуации благодаря своему историческому опыту. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия была, есть и всегда будет», — отметил президент. Его заявление передает корреспонденте URA.RU с места событий. Именно такими сильными словами Путин закончил свое выступление на сессии, сейчас ему задают вопросы.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральной темой встречи стало обсуждение «полицентричного мира» и подходов к его формированию. В мероприятии принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.
