Путин: Россия была, есть и будет

Путин завершил свое выступление на сессии на «Валдае»
Путин завершил свое выступление на сессии на «Валдае» Фото:
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Россия, несмотря на многочисленные потрясения, оказалась лучше подготовлена к сегодняшней сложной мировой ситуации благодаря своему историческому опыту. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия была, есть и всегда будет», — отметил президент. Его заявление передает корреспонденте URA.RU с места событий. Именно такими сильными словами Путин закончил свое выступление на сессии, сейчас ему задают вопросы.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральной темой встречи стало обсуждение «полицентричного мира» и подходов к его формированию. В мероприятии принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.

