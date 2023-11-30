Сенатор от ХМАО выразил соболезнование из-за смерти Владимира Лебедева

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования в связи со смертью сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева. Об этом он сообщил в соцсетях.
«С большой грустью в сердце узнал о смерти Владимира Лебедева. В последний раз мы виделись на пленарном заседании. Ничего не предвещало беды. Он был, как всегда, бодр и сосредоточен на работе. Его смерть большая утрата для общества и страны. Приношу свои соболезнования родным и близким парламентария», — написал Исаков в своем telegram-канале.
По его словам, с Лебедев они познакомились в 2015 году, когда Исаков только пришел в Совфед. Сенатор от Нижегородской области поразил его тогда своим знанием законов, мудростью, а также простотой и открытостью. Представитель от Югры отметил, что, когда он приезжал в Нижний Новгород по работе, то они обязательно встречались.
Сенатором от Нижегородской области Лебедев стал в сентябре 2014 года. Перед этим назначением он два года был замглавы Минприроды. Также политик занимал управляющие посты в «ЛУКОЙЛ — Нижний Новгород», «Нижновэнерго» и «Кировэнерго. О его смерти 30 ноября сообщил в своем telegram-канале губернатор области Глеб Никитин. Позже СМИ уточнили, что 61-летний политик умер от инфаркта.
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