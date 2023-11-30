В школах РФ ученикам запретили использовать телефоны даже для образования

01 декабря 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Школьникам РФ запретили пользоваться телефонами в образовательных целях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Теперь российские школьники не смогут пользоваться телефонами во время уроков даже в образовательных целях. Поправки об этом внесены в Госдуму. «В ГД внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях», — информацию из документов передают РИА Новости. В первоначальной версии законопроекта образовательные цели были исключением. Ранее в Госдуму внесли законопроект, который запрещает российским школьникам использовать телефоны во время уроков, кроме некоторых случаев. Было разрешено использовать гаджет в образовательных целях, а также при возникновении угрозы жизни или здоровью обучающихся. Такие меры направлены на поддержание более уважительного отношения к педагогам, а также на минимизацию факторов отвлечения внимания учеников, говорится в тексте документа. После сообщалось, что этот законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.

Теперь российские школьники не смогут пользоваться телефонами во время уроков даже в образовательных целях. Поправки об этом внесены в Госдуму. «В ГД внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях», — информацию из документов передают РИА Новости. В первоначальной версии законопроекта образовательные цели были исключением. Ранее в Госдуму внесли законопроект, который запрещает российским школьникам использовать телефоны во время уроков, кроме некоторых случаев. Было разрешено использовать гаджет в образовательных целях, а также при возникновении угрозы жизни или здоровью обучающихся. Такие меры направлены на поддержание более уважительного отношения к педагогам, а также на минимизацию факторов отвлечения внимания учеников, говорится в тексте документа. После сообщалось, что этот законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.