Госдума одобрила проект об ограничении использования телефонов в школах

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме некоторых случаев. Документ опубликован на сайте Госдумы.
«Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Отмечается, что меры направлены на поддержание более уважительного отношения к педагогам, а также на минимизацию факторов отвлечения внимания учеников.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме некоторых случаев. Документ опубликован на сайте Госдумы. «Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы. Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Отмечается, что меры направлены на поддержание более уважительного отношения к педагогам, а также на минимизацию факторов отвлечения внимания учеников.