Россияне рассказали, каких событий боятся больше всего в 2024 году

Тяжелая болезнь является главным страхом россиян в 2024 году

01 декабря 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Рост цен является одним из главных страхов россиян накануне 2024 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Главными источниками тревог для россиян являются заболевания, инфляция, а также безопасность и благополучие собственных детей. Об этом стало известно по итогам совместного исследования аналитического центра НАФИ и Страхового Дома ВСК. «В преддверии Нового года россияне больше всего боятся тяжело заболеть — 30%, инфляции и роста цен — 27%, а также [переживают] за своих детей — 26%», — передает данные исследования РБК. Там добавили, что опрос был проведен населением России в ноябре текущего года. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в разных регионах страны. Среди других наиболее часто упоминаемых страхов граждан России вошли снижение уровня доходов — 23% и теракты — 19%. По меньшей мере 18% опрошенных боятся начала новой волны пандемии, 14% беспокоятся о возможности катаклизмов, таких как наводнения, ураганы, землетрясения или природные пожары, а 13% высказали опасения относительно мошенников, заключили в исследовании.

Главными источниками тревог для россиян являются заболевания, инфляция, а также безопасность и благополучие собственных детей. Об этом стало известно по итогам совместного исследования аналитического центра НАФИ и Страхового Дома ВСК. «В преддверии Нового года россияне больше всего боятся тяжело заболеть — 30%, инфляции и роста цен — 27%, а также [переживают] за своих детей — 26%», — передает данные исследования РБК. Там добавили, что опрос был проведен населением России в ноябре текущего года. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в разных регионах страны. Среди других наиболее часто упоминаемых страхов граждан России вошли снижение уровня доходов — 23% и теракты — 19%. По меньшей мере 18% опрошенных боятся начала новой волны пандемии, 14% беспокоятся о возможности катаклизмов, таких как наводнения, ураганы, землетрясения или природные пожары, а 13% высказали опасения относительно мошенников, заключили в исследовании.