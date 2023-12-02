На месте возгорания работают 130 пожарных
В Набережных Челнах площадь пожара превысила шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Возгорание произошло в двух торговых павильонах.
«Площадь пожара составляет 6800 квадратных метров. Всего к тушению привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники», — сообщили в
Пожарные работают на месте возгорания двух торговых павильонов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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