02 декабря 2023

Площадь пожара в Набережных Челнах стала свыше 6 тысяч квадратных метров. Видео

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
На месте возгорания работают 130 пожарных Фото:

В Набережных Челнах площадь пожара превысила шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Возгорание произошло в двух торговых павильонах.

«Площадь пожара составляет 6800 квадратных метров. Всего к тушению привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожарные работают на месте возгорания двух торговых павильонов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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В Набережных Челнах площадь пожара превысила шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Возгорание произошло в двух торговых павильонах. «Площадь пожара составляет 6800 квадратных метров. Всего к тушению привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожарные работают на месте возгорания двух торговых павильонов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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