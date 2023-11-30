В Свердловской области воспитатель детсада вывихнула руку трехлетнему ребенку

В Серове (Свердловская область) воспитатель детского сада вывихнула руку трехлетней девочке. Мать ребенка считает, что учреждение пытается «замять» инцидент.
«Когда я увидела, как воспитатель дернула руку моей дочери, я аж подпрыгнула. Понимаю, какую боль испытала дочь, какая у нее была истерика. Воспитатель дала ей попить воды и начала одевать: засовывать вывихнутую ручку в комбинезон», — сказала мать ребенка каналу «Россия Урал».
В детсаду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Там провели расследование и определили наказание для воспитателя.
«Воспитателю вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора, воспитатель не снимает с себя ответственности. Со всеми сотрудниками проведены внеплановые инструктажи», — сказала заведующая Татьяна Вяткина.
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