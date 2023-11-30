30 ноября 2023

В Свердловской области воспитатель детсада вывихнула руку трехлетнему ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, спальня, детские кровати
Инцидент произошел в детсаду Серова Фото:

В Серове (Свердловская область) воспитатель детского сада вывихнула руку трехлетней девочке. Мать ребенка считает, что учреждение пытается «замять» инцидент.

«Когда я увидела, как воспитатель дернула руку моей дочери, я аж подпрыгнула. Понимаю, какую боль испытала дочь, какая у нее была истерика. Воспитатель дала ей попить воды и начала одевать: засовывать вывихнутую ручку в комбинезон», — сказала мать ребенка каналу «Россия Урал».

В детсаду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Там провели расследование и определили наказание для воспитателя.

«Воспитателю вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора, воспитатель не снимает с себя ответственности. Со всеми сотрудниками проведены внеплановые инструктажи», — сказала заведующая Татьяна Вяткина.

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В Серове (Свердловская область) воспитатель детского сада вывихнула руку трехлетней девочке. Мать ребенка считает, что учреждение пытается «замять» инцидент. «Когда я увидела, как воспитатель дернула руку моей дочери, я аж подпрыгнула. Понимаю, какую боль испытала дочь, какая у нее была истерика. Воспитатель дала ей попить воды и начала одевать: засовывать вывихнутую ручку в комбинезон», — сказала мать ребенка каналу «Россия Урал». В детсаду заявили, что травма ребенка является несчастным случаем. Там провели расследование и определили наказание для воспитателя. «Воспитателю вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора, воспитатель не снимает с себя ответственности. Со всеми сотрудниками проведены внеплановые инструктажи», — сказала заведующая Татьяна Вяткина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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