Челябинский губернатор заменил ушедшего в отставку министра здравоохранения

01 декабря 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер принял отставку министра Агаты Ткачевой накануне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временно исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области будет Елена Недочукова. Об этом сообщил 1 декабря источник URA.RU в правительстве региона. «До вчерашнего дня Недочукова была первым заместителем главы ведомства Агаты Ткачевой. Отставку Ткачевой губернатор Алексей Текслер принял 30 ноября, пока министерством руководит Недочукова», — пояснил инсайдер. В правительстве региона воздержались от комментариев. В 2022 году Недочукова закончила Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «лечебное дело». В 2010—2013 годах работала на различных должностях в областной больнице, откуда перешла в правительство региона. В 2014 году вернулась в медицину, работала в различных лечебных учреждениях, а с ноября 2019 года перешла в территориальный ФОМС, которым тогда руководила Ткачева. В июле 2022 года ушла вслед за ней в минздрав, получив пост первого замминистра. Ткачева возглавила ведомство в мае 2022 года, а в июле стала полноправным главой ведомства. Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в минздраве, поднявшись до поста заместителя при министре Сергее Приколотине. Затем Ткачева руководила челябинским территориальным фондом медицинского страхования (ТФОМС).

Временно исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области будет Елена Недочукова. Об этом сообщил 1 декабря источник URA.RU в правительстве региона. «До вчерашнего дня Недочукова была первым заместителем главы ведомства Агаты Ткачевой. Отставку Ткачевой губернатор Алексей Текслер принял 30 ноября, пока министерством руководит Недочукова», — пояснил инсайдер. В правительстве региона воздержались от комментариев. В 2022 году Недочукова закончила Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «лечебное дело». В 2010—2013 годах работала на различных должностях в областной больнице, откуда перешла в правительство региона. В 2014 году вернулась в медицину, работала в различных лечебных учреждениях, а с ноября 2019 года перешла в территориальный ФОМС, которым тогда руководила Ткачева. В июле 2022 года ушла вслед за ней в минздрав, получив пост первого замминистра. Ткачева возглавила ведомство в мае 2022 года, а в июле стала полноправным главой ведомства. Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в минздраве, поднявшись до поста заместителя при министре Сергее Приколотине. Затем Ткачева руководила челябинским территориальным фондом медицинского страхования (ТФОМС).