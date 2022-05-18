Челябинский губернатор назначил нового главу областного минздрава

Вместо Юрия Семенова (слева) Алексей Текслер (справа)назначил экс-главу ТФОМС Агату Ткачеву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Агату Ткачеву. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства области.

«По решению губернатора Алексея Текслера исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначена Агата Ткачева. До этого момента она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Экс-министр здравоохранения Юрий Семенов покинул свой пост в начале мая, вернувшись на место главврача регионального перинатального центра. Минздрав после этого временно возглавил первый замминистра Дмитрий Тарасов. Сейчас в ведомстве идет проверка Контрольно-счетной палаты области: предыдущая ревизия КСП обернулась уголовными делами против заместителя главы ведомства Александра Кузнецова.

Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в министерстве: она была заместителем возглавляющего ведомство Сергея Приколотина. После Ткачева заняла должность руководителя челябинского территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС).