18 мая 2022

Челябинский губернатор назначил нового главу областного минздрава

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в центре вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, текслер алексей, семенов юрий, дворец спорта юность, локдаун, центр вакцинации
Вместо Юрия Семенова (слева) Алексей Текслер (справа)назначил экс-главу ТФОМС Агату Ткачеву Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Агату Ткачеву. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства области.

«По решению губернатора Алексея Текслера исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначена Агата Ткачева. До этого момента она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Экс-министр здравоохранения Юрий Семенов покинул свой пост в начале мая, вернувшись на место главврача регионального перинатального центра. Минздрав после этого временно возглавил первый замминистра Дмитрий Тарасов. Сейчас в ведомстве идет проверка Контрольно-счетной палаты области: предыдущая ревизия КСП обернулась уголовными делами против заместителя главы ведомства Александра Кузнецова.

Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в министерстве: она была заместителем возглавляющего ведомство Сергея Приколотина. После Ткачева заняла должность руководителя челябинского территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС).

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Агату Ткачеву. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства области. «По решению губернатора Алексея Текслера исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначена Агата Ткачева. До этого момента она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Экс-министр здравоохранения Юрий Семенов покинул свой пост в начале мая, вернувшись на место главврача регионального перинатального центра. Минздрав после этого временно возглавил первый замминистра Дмитрий Тарасов. Сейчас в ведомстве идет проверка Контрольно-счетной палаты области: предыдущая ревизия КСП обернулась уголовными делами против заместителя главы ведомства Александра Кузнецова. Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в министерстве: она была заместителем возглавляющего ведомство Сергея Приколотина. После Ткачева заняла должность руководителя челябинского территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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