В Магнитогорске мусульмане снесли незаконный автосервис возле мечети

В Магнитогорске (Челябинская область) был демонтирован незаконный автокомплекс возле мечети, который требовала снести мэрия. Об этом URA.RU 1 декабря сообщил имам-мухтасиб Магнитогорска Рашид Латыпов.
«Мы снесли здание по требованию администрации. Не стали дожидаться решения суда», — сообщил Латыпов.
В августе мэрия Магнитогорска обратилась в арбитражный суд региона с требованием снести самовольную постройку, примыкающую к мечети, к правообладателю земельного участка Мусульманской религиозной организации — Мухтасибатское управление города. Дело в том, что земельный участок был выделен управлению безвозмездно для религиозных нужд и не предполагал нахождения на нем коммерческих объектов, таких, как автосервис.
Мухтасибатское управление снесло постройку, не дожидаясь судебного решения. Убедившись, что требование исполнено, мэрия ходатайствовала перед судом прекратить судебное разбирательство. В итоге 30 ноября арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца, оставив заявление мэрии без рассмотрения.
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