В Магнитогорске мусульмане снесли незаконный автосервис возле мечети

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Курбан-байрам. Магнитогорск, мечеть, курбан байрам, магнитогорск
Земельный участок выделен для религиозных нужд и не предполагает нахождения на нем коммерческих построек Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) был демонтирован незаконный автокомплекс возле мечети, который требовала снести мэрия. Об этом URA.RU 1 декабря сообщил имам-мухтасиб Магнитогорска Рашид Латыпов.

«Мы снесли здание по требованию администрации. Не стали дожидаться решения суда», — сообщил Латыпов.

В августе мэрия Магнитогорска обратилась в арбитражный суд региона с требованием снести самовольную постройку, примыкающую к мечети, к правообладателю земельного участка Мусульманской религиозной организации — Мухтасибатское управление города. Дело в том, что земельный участок был выделен управлению безвозмездно для религиозных нужд и не предполагал нахождения на нем коммерческих объектов, таких, как автосервис.

Мухтасибатское управление снесло постройку, не дожидаясь судебного решения. Убедившись, что требование исполнено, мэрия ходатайствовала перед судом прекратить судебное разбирательство. В итоге 30 ноября арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца, оставив заявление мэрии без рассмотрения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) был демонтирован незаконный автокомплекс возле мечети, который требовала снести мэрия. Об этом URA.RU 1 декабря сообщил имам-мухтасиб Магнитогорска Рашид Латыпов. «Мы снесли здание по требованию администрации. Не стали дожидаться решения суда», — сообщил Латыпов. В августе мэрия Магнитогорска обратилась в арбитражный суд региона с требованием снести самовольную постройку, примыкающую к мечети, к правообладателю земельного участка Мусульманской религиозной организации — Мухтасибатское управление города. Дело в том, что земельный участок был выделен управлению безвозмездно для религиозных нужд и не предполагал нахождения на нем коммерческих объектов, таких, как автосервис. Мухтасибатское управление снесло постройку, не дожидаясь судебного решения. Убедившись, что требование исполнено, мэрия ходатайствовала перед судом прекратить судебное разбирательство. В итоге 30 ноября арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца, оставив заявление мэрии без рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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