26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

В ЯНАО миллиардный дорожный контракт получила местная компания

Содержанием трассы Сургут — Салехард займется ООО «Дорремстрой» из Надыма
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания из Надыма займется содержанием участков трассы Сургут — Салехард Фото:

Компания из Надыма (ЯНАО) ООО «Дорремстрой» заключила контракт с ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» на содержание участков автодороги Сургут — Салехард, стоимостью в 988 миллионов 988 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в карточке закупки.

«Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: Сургут — Салехард, участок Правохеттинский — Старый Надым; Старый Надым — Надым, в том числе мостовой переход через реку Надым; объезд Надым; Надым — Салехард, в том числе зимник (строящаяся). Информация о поставщике — ООО „Дорремстрой“. Предложенная цена — 988 миллионов 988 тысяч рублей», — следует из информации закупки, опубликованной на платформе «Госзакупки».

По данным портала Audit-It, компания ООО «Дорремстрой» зарегистрирована в Надыме. Обслуживанием данных участков компания занимается с начала 2021 года. Текущий контракт предполагает продолжение сотрудничества с ямальскими строителями еще на два года. Против заключения контракта возражало московское ООО «Лидер», подавшее жалобу в окружное управление федеральной антимонопольной службы, аргументируя, что участки трассы находятся в разных местах и происходит укрупнение контракта, для избежания конкуренции. Жалоба в ФАС была рассмотрена и признана необоснованной.

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Компания из Надыма (ЯНАО) ООО «Дорремстрой» заключила контракт с ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» на содержание участков автодороги Сургут — Салехард, стоимостью в 988 миллионов 988 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в карточке закупки. «Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: Сургут — Салехард, участок Правохеттинский — Старый Надым; Старый Надым — Надым, в том числе мостовой переход через реку Надым; объезд Надым; Надым — Салехард, в том числе зимник (строящаяся). Информация о поставщике — ООО „Дорремстрой“. Предложенная цена — 988 миллионов 988 тысяч рублей», — следует из информации закупки, опубликованной на платформе «Госзакупки». По данным портала Audit-It, компания ООО «Дорремстрой» зарегистрирована в Надыме. Обслуживанием данных участков компания занимается с начала 2021 года. Текущий контракт предполагает продолжение сотрудничества с ямальскими строителями еще на два года. Против заключения контракта возражало московское ООО «Лидер», подавшее жалобу в окружное управление федеральной антимонопольной службы, аргументируя, что участки трассы находятся в разных местах и происходит укрупнение контракта, для избежания конкуренции. Жалоба в ФАС была рассмотрена и признана необоснованной.
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