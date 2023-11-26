В ЯНАО миллиардный дорожный контракт получила местная компания

Содержанием трассы Сургут — Салехард займется ООО «Дорремстрой» из Надыма

27 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Компания из Надыма займется содержанием участков трассы Сургут — Салехард Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания из Надыма (ЯНАО) ООО «Дорремстрой» заключила контракт с ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» на содержание участков автодороги Сургут — Салехард, стоимостью в 988 миллионов 988 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в карточке закупки. «Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: Сургут — Салехард, участок Правохеттинский — Старый Надым; Старый Надым — Надым, в том числе мостовой переход через реку Надым; объезд Надым; Надым — Салехард, в том числе зимник (строящаяся). Информация о поставщике — ООО „Дорремстрой“. Предложенная цена — 988 миллионов 988 тысяч рублей», — следует из информации закупки, опубликованной на платформе «Госзакупки». По данным портала Audit-It, компания ООО «Дорремстрой» зарегистрирована в Надыме. Обслуживанием данных участков компания занимается с начала 2021 года. Текущий контракт предполагает продолжение сотрудничества с ямальскими строителями еще на два года. Против заключения контракта возражало московское ООО «Лидер», подавшее жалобу в окружное управление федеральной антимонопольной службы, аргументируя, что участки трассы находятся в разных местах и происходит укрупнение контракта, для избежания конкуренции. Жалоба в ФАС была рассмотрена и признана необоснованной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания из Надыма (ЯНАО) ООО «Дорремстрой» заключила контракт с ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» на содержание участков автодороги Сургут — Салехард, стоимостью в 988 миллионов 988 тысяч рублей. Информация об этом опубликована в карточке закупки. «Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: Сургут — Салехард, участок Правохеттинский — Старый Надым; Старый Надым — Надым, в том числе мостовой переход через реку Надым; объезд Надым; Надым — Салехард, в том числе зимник (строящаяся). Информация о поставщике — ООО „Дорремстрой“. Предложенная цена — 988 миллионов 988 тысяч рублей», — следует из информации закупки, опубликованной на платформе «Госзакупки». По данным портала Audit-It, компания ООО «Дорремстрой» зарегистрирована в Надыме. Обслуживанием данных участков компания занимается с начала 2021 года. Текущий контракт предполагает продолжение сотрудничества с ямальскими строителями еще на два года. Против заключения контракта возражало московское ООО «Лидер», подавшее жалобу в окружное управление федеральной антимонопольной службы, аргументируя, что участки трассы находятся в разных местах и происходит укрупнение контракта, для избежания конкуренции. Жалоба в ФАС была рассмотрена и признана необоснованной.