30 ноября 2023

В Екатеринбурге закрыли генконсульство Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Консульство ФРГ работало с 1995 года Фото:

В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии. Оно функционировало с 1995 года.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — сказано на сайте ведомства.

Ранее в Екатеринбурге приостановило работу генконсульство США (2021 год), а из-за спецоперации закрылись консульства Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.

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В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии. Оно функционировало с 1995 года. «Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — сказано на сайте ведомства. Ранее в Екатеринбурге приостановило работу генконсульство США (2021 год), а из-за спецоперации закрылись консульства Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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