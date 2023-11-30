В Екатеринбурге закрыли генконсульство Германии

Консульство ФРГ работало с 1995 года
В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии. Оно функционировало с 1995 года.
«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — сказано на сайте ведомства.
Ранее в Екатеринбурге приостановило работу генконсульство США (2021 год), а из-за спецоперации закрылись консульства Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.
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