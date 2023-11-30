Тюменцы собирают подписи из-за отсутствия автобусов в Ново-Комарово. Скрин

01 декабря 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Петицию подписали уже 656 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени жители Ново-Комарово собирают подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Петиция опубликована на сайте change.org, ее уже подписали 656 человек. «В микрорайоне Ново-Комарово отсутствуют дороги и общественный транспорт. Просим дать возможность жителям добираться до работы, садиков, школ и другой инфраструктуры. Все жители, включая детей, мамочек с колясками, инвалидов вынуждены выходить по дорожным плитам, по которым ездит строительный большегрузный транспорт, без какого-либо освещения», — указано в петиции, адресованной губернатору Тюменской области Александру Моору. В информационный центр регионального правительства направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменцы обозлились на жителей Ново-Комарово после трансляции главы региона. По словам местных, из-за огромного количества сообщений о проблемах микрорайона другие ситуации остались незамеченными. Скрин с сайта change.org

В Тюмени жители Ново-Комарово собирают подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Петиция опубликована на сайте change.org, ее уже подписали 656 человек. «В микрорайоне Ново-Комарово отсутствуют дороги и общественный транспорт. Просим дать возможность жителям добираться до работы, садиков, школ и другой инфраструктуры. Все жители, включая детей, мамочек с колясками, инвалидов вынуждены выходить по дорожным плитам, по которым ездит строительный большегрузный транспорт, без какого-либо освещения», — указано в петиции, адресованной губернатору Тюменской области Александру Моору. В информационный центр регионального правительства направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменцы обозлились на жителей Ново-Комарово после трансляции главы региона. По словам местных, из-за огромного количества сообщений о проблемах микрорайона другие ситуации остались незамеченными.