30 ноября 2023

Тюменцы собирают подписи из-за отсутствия автобусов в Ново-Комарово. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса, транспортная реформа
Петицию подписали уже 656 человек Фото:

В Тюмени жители Ново-Комарово собирают подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Петиция опубликована на сайте change.org, ее уже подписали 656 человек.

«В микрорайоне Ново-Комарово отсутствуют дороги и общественный транспорт. Просим дать возможность жителям добираться до работы, садиков, школ и другой инфраструктуры. Все жители, включая детей, мамочек с колясками, инвалидов вынуждены выходить по дорожным плитам, по которым ездит строительный большегрузный транспорт, без какого-либо освещения», — указано в петиции, адресованной губернатору Тюменской области Александру Моору.

В информационный центр регионального правительства направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы обозлились на жителей Ново-Комарово после трансляции главы региона. По словам местных, из-за огромного количества сообщений о проблемах микрорайона другие ситуации остались незамеченными.

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В Тюмени жители Ново-Комарово собирают подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Петиция опубликована на сайте change.org, ее уже подписали 656 человек. «В микрорайоне Ново-Комарово отсутствуют дороги и общественный транспорт. Просим дать возможность жителям добираться до работы, садиков, школ и другой инфраструктуры. Все жители, включая детей, мамочек с колясками, инвалидов вынуждены выходить по дорожным плитам, по которым ездит строительный большегрузный транспорт, без какого-либо освещения», — указано в петиции, адресованной губернатору Тюменской области Александру Моору. В информационный центр регионального правительства направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменцы обозлились на жителей Ново-Комарово после трансляции главы региона. По словам местных, из-за огромного количества сообщений о проблемах микрорайона другие ситуации остались незамеченными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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