В Тюмени жители Ново-Комарово собирают подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Петиция опубликована на сайте change.org, ее уже подписали 656 человек.
«В микрорайоне Ново-Комарово отсутствуют дороги и общественный транспорт. Просим дать возможность жителям добираться до работы, садиков, школ и другой инфраструктуры. Все жители, включая детей, мамочек с колясками, инвалидов вынуждены выходить по дорожным плитам, по которым ездит строительный большегрузный транспорт, без какого-либо освещения», — указано в петиции, адресованной губернатору Тюменской области Александру Моору.
В информационный центр регионального правительства направлен запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы обозлились на жителей Ново-Комарово после трансляции главы региона. По словам местных, из-за огромного количества сообщений о проблемах микрорайона другие ситуации остались незамеченными.
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