На тюменской станции скорой помощи назначен новый главврач

Новым главным врачом станции скорой медицинской помощи в Тюмени стал Владимир Романов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«Сегодня, 1 декабря, новый главный врач ГБУЗ ТО „Станция скорой медицинской помощи“ Владимир Викторович Романов вступил в должность. До этого он пять лет возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД», — сообщили в ведомстве.
Владимир Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, а в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия». В 2011 — интернатуру по специальности «Хирургия». В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Ранее нового главврача назначили в тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». Им стала Ирина Ревнивых.
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