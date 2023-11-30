30 ноября 2023

На тюменской станции скорой помощи назначен новый главврач

Владимир Романов назначен главврачом станции скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Романов начнет курировать работы врачей сокрой помощи уже с 1 декабря Фото:

Новым главным врачом станции скорой медицинской помощи в Тюмени стал Владимир Романов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Сегодня, 1 декабря, новый главный врач ГБУЗ ТО „Станция скорой медицинской помощи“ Владимир Викторович Романов вступил в должность. До этого он пять лет возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД», — сообщили в ведомстве.

Владимир Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, а в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия». В 2011 — интернатуру по специальности «Хирургия». В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Ранее нового главврача назначили в тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». Им стала Ирина Ревнивых.

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Новым главным врачом станции скорой медицинской помощи в Тюмени стал Владимир Романов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Сегодня, 1 декабря, новый главный врач ГБУЗ ТО „Станция скорой медицинской помощи“ Владимир Викторович Романов вступил в должность. До этого он пять лет возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД», — сообщили в ведомстве. Владимир Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, а в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия». В 2011 — интернатуру по специальности «Хирургия». В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Ранее нового главврача назначили в тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». Им стала Ирина Ревнивых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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