На тюменской станции скорой помощи назначен новый главврач

Владимир Романов назначен главврачом станции скорой помощи

01 декабря 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Романов начнет курировать работы врачей сокрой помощи уже с 1 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новым главным врачом станции скорой медицинской помощи в Тюмени стал Владимир Романов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Сегодня, 1 декабря, новый главный врач ГБУЗ ТО „Станция скорой медицинской помощи“ Владимир Викторович Романов вступил в должность. До этого он пять лет возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД», — сообщили в ведомстве. Владимир Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, а в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия». В 2011 — интернатуру по специальности «Хирургия». В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Ранее нового главврача назначили в тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». Им стала Ирина Ревнивых.

Новым главным врачом станции скорой медицинской помощи в Тюмени стал Владимир Романов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Сегодня, 1 декабря, новый главный врач ГБУЗ ТО „Станция скорой медицинской помощи“ Владимир Викторович Романов вступил в должность. До этого он пять лет возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД», — сообщили в ведомстве. Владимир Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, а в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия». В 2011 — интернатуру по специальности «Хирургия». В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Ранее нового главврача назначили в тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». Им стала Ирина Ревнивых.