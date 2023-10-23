В тюменском госпитале для ветеранов войн назначен новый главврач

Место главврача пустовало не долго Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым главным врачом тюменского «Госпиталя для ветеранов войн» назначена Ирина Ревнивых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее должность занимала депутат гордумы Наталья Путина.

«В „Госпитале для ветеранов войн“ назначен новый главный врач — Ирина Юрьевна Ревнивых, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области. В последние годы Ирина Юрьевна возглавляла Хоспис, с 2022 года работала руководителем городской поликлиники №1», — рассказали в депздраве.

Ирина Ревнивых — кандидат медицинских наук. Работала в медакадемии на кафедре внутренних болезней, в учреждении социальной сферы в области реабилитации инвалидов, в учреждении здравоохранения, занимающемся спортивной медициной, лечебной физкультурой, а также медпрофилактикой.

Как ранее писало URA.RU, в октябре должность главврача госпиталя покинула депутат городской думы Тюмени Наталья Путина. По версии источников, причиной стал ее конфликт с руководством областного депздрава.