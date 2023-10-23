В тюменском госпитале для ветеранов войн назначен новый главврач

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Ярославле. Ярославль, медсестра, медицина, врач, больница, фельдшер, доктор, прием врача
Место главврача пустовало не долго Фото:

Новым главным врачом тюменского «Госпиталя для ветеранов войн» назначена Ирина Ревнивых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее должность занимала депутат гордумы Наталья Путина.

«В „Госпитале для ветеранов войн“ назначен новый главный врач — Ирина Юрьевна Ревнивых, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области. В последние годы Ирина Юрьевна возглавляла Хоспис, с 2022 года работала руководителем городской поликлиники №1», — рассказали в депздраве.

Ирина Ревнивых — кандидат медицинских наук. Работала в медакадемии на кафедре внутренних болезней, в учреждении социальной сферы в области реабилитации инвалидов, в учреждении здравоохранения, занимающемся спортивной медициной, лечебной физкультурой, а также медпрофилактикой.

Как ранее писало URA.RU, в октябре должность главврача госпиталя покинула депутат городской думы Тюмени Наталья Путина. По версии источников, причиной стал ее конфликт с руководством областного депздрава.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым главным врачом тюменского «Госпиталя для ветеранов войн» назначена Ирина Ревнивых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее должность занимала депутат гордумы Наталья Путина. «В „Госпитале для ветеранов войн“ назначен новый главный врач — Ирина Юрьевна Ревнивых, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области. В последние годы Ирина Юрьевна возглавляла Хоспис, с 2022 года работала руководителем городской поликлиники №1», — рассказали в депздраве. Ирина Ревнивых — кандидат медицинских наук. Работала в медакадемии на кафедре внутренних болезней, в учреждении социальной сферы в области реабилитации инвалидов, в учреждении здравоохранения, занимающемся спортивной медициной, лечебной физкультурой, а также медпрофилактикой. Как ранее писало URA.RU, в октябре должность главврача госпиталя покинула депутат городской думы Тюмени Наталья Путина. По версии источников, причиной стал ее конфликт с руководством областного депздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...