Правительство России дополнительно выделит почти полмиллиарда инвалидам

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на жилье инвалидам Фото:

Правительство России дополнительно выделит более 480 млн рублей, чтобы обеспечить жильем людей с ограниченными возможностями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«В рамках действующей программы инвалиды или семьи, имеющие детей-инвалидов, могут получить жилье по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья», — говорится в заявлении правительства. Там также отмечено, что благодаря дополнительно выделенным средствам, порядка 400 семей из 16 регионов страны смогут улучшить свои жилищные условия.

Таким образом кабмин продолжает вести работу в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Ведется планомерная работа по улучшению качества жизни граждан России.

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Правительство России дополнительно выделит более 480 млн рублей, чтобы обеспечить жильем людей с ограниченными возможностями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства. «В рамках действующей программы инвалиды или семьи, имеющие детей-инвалидов, могут получить жилье по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья», — говорится в заявлении правительства. Там также отмечено, что благодаря дополнительно выделенным средствам, порядка 400 семей из 16 регионов страны смогут улучшить свои жилищные условия. Таким образом кабмин продолжает вести работу в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Ведется планомерная работа по улучшению качества жизни граждан России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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