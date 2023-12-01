Правительство России дополнительно выделит почти полмиллиарда инвалидам

Правительство России дополнительно выделит более 480 млн рублей, чтобы обеспечить жильем людей с ограниченными возможностями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.
«В рамках действующей программы инвалиды или семьи, имеющие детей-инвалидов, могут получить жилье по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья», — говорится в заявлении правительства. Там также отмечено, что благодаря дополнительно выделенным средствам, порядка 400 семей из 16 регионов страны смогут улучшить свои жилищные условия.
Таким образом кабмин продолжает вести работу в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Ведется планомерная работа по улучшению качества жизни граждан России.
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