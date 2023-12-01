Правительство России дополнительно выделит почти полмиллиарда инвалидам

01 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на жилье инвалидам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России дополнительно выделит более 480 млн рублей, чтобы обеспечить жильем людей с ограниченными возможностями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства. «В рамках действующей программы инвалиды или семьи, имеющие детей-инвалидов, могут получить жилье по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья», — говорится в заявлении правительства. Там также отмечено, что благодаря дополнительно выделенным средствам, порядка 400 семей из 16 регионов страны смогут улучшить свои жилищные условия. Таким образом кабмин продолжает вести работу в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Ведется планомерная работа по улучшению качества жизни граждан России.

Правительство России дополнительно выделит более 480 млн рублей, чтобы обеспечить жильем людей с ограниченными возможностями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства. «В рамках действующей программы инвалиды или семьи, имеющие детей-инвалидов, могут получить жилье по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья», — говорится в заявлении правительства. Там также отмечено, что благодаря дополнительно выделенным средствам, порядка 400 семей из 16 регионов страны смогут улучшить свои жилищные условия. Таким образом кабмин продолжает вести работу в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Ведется планомерная работа по улучшению качества жизни граждан России.