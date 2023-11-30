30 ноября 2023

У Челябинска появится туристический паспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая набережная реки Миасс. Челябинск, скамейка, лавочка, река миасс, набережная реки миасс
В туристический паспорт войдут все достопримечательности города Фото:

У Челябинска появится туристический паспорт, в котором содержится максимально полная информация о городе как о туристическом объекте. Соответствующее положение утверждено 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Структура туристического паспорта содержит базовую и оперативно обновляемую информацию. В базовую входят информационные справки о городе, администрации, туристическом потенциале, а также объекты и маршруты по историческим и культурным достопримечательностям», — уточнили в пресс-службе администрации.

В базовый перечень вошли списки экскурсоводов, турфирм, учебных заведений, где готовят специалистов в сфере туризма, транспортные компании, обслуживающие туристов, а также компании, производящие и реализующие товары художественно-народных промыслов. В оперативно обновляемую информацию вошли данные об инвестиционной привлекательности города Челябинска, объекты развлечения, а также информация о традиционных праздниках, фестивалях и иных культурных мероприятиях Челябинска.

Согласно документу, базовая информация должна обновляться ежегодно до 1 апреля, оперативная — раз в квартал. Ответственным за работу назначено Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям.

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У Челябинска появится туристический паспорт, в котором содержится максимально полная информация о городе как о туристическом объекте. Соответствующее положение утверждено 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии. «Структура туристического паспорта содержит базовую и оперативно обновляемую информацию. В базовую входят информационные справки о городе, администрации, туристическом потенциале, а также объекты и маршруты по историческим и культурным достопримечательностям», — уточнили в пресс-службе администрации. В базовый перечень вошли списки экскурсоводов, турфирм, учебных заведений, где готовят специалистов в сфере туризма, транспортные компании, обслуживающие туристов, а также компании, производящие и реализующие товары художественно-народных промыслов. В оперативно обновляемую информацию вошли данные об инвестиционной привлекательности города Челябинска, объекты развлечения, а также информация о традиционных праздниках, фестивалях и иных культурных мероприятиях Челябинска. Согласно документу, базовая информация должна обновляться ежегодно до 1 апреля, оперативная — раз в квартал. Ответственным за работу назначено Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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