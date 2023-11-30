У Челябинска появится туристический паспорт

01 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

В туристический паспорт войдут все достопримечательности города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У Челябинска появится туристический паспорт, в котором содержится максимально полная информация о городе как о туристическом объекте. Соответствующее положение утверждено 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии. «Структура туристического паспорта содержит базовую и оперативно обновляемую информацию. В базовую входят информационные справки о городе, администрации, туристическом потенциале, а также объекты и маршруты по историческим и культурным достопримечательностям», — уточнили в пресс-службе администрации. В базовый перечень вошли списки экскурсоводов, турфирм, учебных заведений, где готовят специалистов в сфере туризма, транспортные компании, обслуживающие туристов, а также компании, производящие и реализующие товары художественно-народных промыслов. В оперативно обновляемую информацию вошли данные об инвестиционной привлекательности города Челябинска, объекты развлечения, а также информация о традиционных праздниках, фестивалях и иных культурных мероприятиях Челябинска. Согласно документу, базовая информация должна обновляться ежегодно до 1 апреля, оперативная — раз в квартал. Ответственным за работу назначено Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям.

У Челябинска появится туристический паспорт, в котором содержится максимально полная информация о городе как о туристическом объекте. Соответствующее положение утверждено 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии. «Структура туристического паспорта содержит базовую и оперативно обновляемую информацию. В базовую входят информационные справки о городе, администрации, туристическом потенциале, а также объекты и маршруты по историческим и культурным достопримечательностям», — уточнили в пресс-службе администрации. В базовый перечень вошли списки экскурсоводов, турфирм, учебных заведений, где готовят специалистов в сфере туризма, транспортные компании, обслуживающие туристов, а также компании, производящие и реализующие товары художественно-народных промыслов. В оперативно обновляемую информацию вошли данные об инвестиционной привлекательности города Челябинска, объекты развлечения, а также информация о традиционных праздниках, фестивалях и иных культурных мероприятиях Челябинска. Согласно документу, базовая информация должна обновляться ежегодно до 1 апреля, оперативная — раз в квартал. Ответственным за работу назначено Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям.