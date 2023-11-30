Происшествия Криминал Челябинский контрактник сломал челюсть сопернику из-за ревности 01 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 + Контрактнику в качестве наказания назначили штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский контрактник избил человека, приревновав к нему свою девушку. В ходе потасовки он сломал сопернику челюсть. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, за это военнослужащему назначили штраф. «Рядовой был признан виновным по ч.1 ст. 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с военного взыскано в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в пользу потерпевшего 80 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что инцидент произошел еще летом. Конфликт начался из-за девушки военного. С ней проводил свободное время потерпевший. Это не понравилось контрактнику. Чувство ревности толкнуло его решать проблему силой, — при встрече он ударил мужчину в челюсть, сломав ее. Челябинский контрактник избил человека, приревновав к нему свою девушку. В ходе потасовки он сломал сопернику челюсть. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, за это военнослужащему назначили штраф. «Рядовой был признан виновным по ч.1 ст. 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с военного взыскано в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в пользу потерпевшего 80 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что инцидент произошел еще летом. Конфликт начался из-за девушки военного. С ней проводил свободное время потерпевший. Это не понравилось контрактнику. Чувство ревности толкнуло его решать проблему силой, — при встрече он ударил мужчину в челюсть, сломав ее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям