Челябинский контрактник сломал челюсть сопернику из-за ревности

Челябинский контрактник избил человека, приревновав к нему свою девушку. В ходе потасовки он сломал сопернику челюсть. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, за это военнослужащему назначили штраф.
«Рядовой был признан виновным по ч.1 ст. 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с военного взыскано в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в пользу потерпевшего 80 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там рассказали, что инцидент произошел еще летом. Конфликт начался из-за девушки военного. С ней проводил свободное время потерпевший. Это не понравилось контрактнику. Чувство ревности толкнуло его решать проблему силой, — при встрече он ударил мужчину в челюсть, сломав ее.
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