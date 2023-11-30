В список субсидируемых авиарейсов из Перми вошли 18 городов

Пермские власти утвердили список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. В него вошли 18 городов. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства транспорта Пермского края.
«Все рейсы будут субсидироваться из регионального и федерального бюджетов. В список попали 17 региональных рейсов и один международный», — говорится в документе. Приказ подписал министр транспорта региона Сергей Вешняков.
Так, дважды в неделю из Перми будут отправляться самолеты в Махачкалу, Мурманск, Нарьян-Мар, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Самару, Казань, Тюмень, Минеральные воды, Нижний Новгород, Калининград, Сургут, Новосибирск, Челябинск, Ярославль и Минск. Один раз в неделю будет выполняться рейс в Когалым.
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