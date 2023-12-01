Кремль: в отношениях с Францией остаются «проблески человечности»

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Отношения России и Франции демонстрируют проблески человечности, заявил Дмитрий Песков Фото:

Положительным сигналом является то, что Франция отдала дань памяти павшим русским солдатам. Это говорит о «проблесках человечности» в отношениях между Москвой и Парижем. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно отдать должное французской стороне — даже в такие времена тотальной конфронтации нужно признать, что гуманитарная история возобладала и французские представители отдали должное памяти русских солдат. Какие-то проблески человечности остаются», — заявил Песков. Он добавил, что руководитель Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский долгое время является близким другом России. Один из последних проектов его фонда символичен и впечатляет, ведь благодаря ему были обнаружены останки русских солдат, погибших на французской земле во времена Наполеоновских войн, заключил пресс-секретарь.

Пьер Малиновский заявлял, что историко-культурные проекты служат мостом для диалога между Россией и Францией, несмотря на сложную геополитическую обстановку. По его словам, такие проекты помогают найти родственников павших солдат. Он приятно впечатлен от участия официальных лиц и помощи правительств в этом процессе.

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Положительным сигналом является то, что Франция отдала дань памяти павшим русским солдатам. Это говорит о «проблесках человечности» в отношениях между Москвой и Парижем. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нужно отдать должное французской стороне — даже в такие времена тотальной конфронтации нужно признать, что гуманитарная история возобладала и французские представители отдали должное памяти русских солдат. Какие-то проблески человечности остаются», — заявил Песков. Он добавил, что руководитель Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский долгое время является близким другом России. Один из последних проектов его фонда символичен и впечатляет, ведь благодаря ему были обнаружены останки русских солдат, погибших на французской земле во времена Наполеоновских войн, заключил пресс-секретарь. Пьер Малиновский заявлял, что историко-культурные проекты служат мостом для диалога между Россией и Францией, несмотря на сложную геополитическую обстановку. По его словам, такие проекты помогают найти родственников павших солдат. Он приятно впечатлен от участия официальных лиц и помощи правительств в этом процессе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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