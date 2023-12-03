03 декабря 2023
02 декабря 2023

Челябинские депутаты тестируют обновленную систему для принятия бюджета. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания. Челябинск , депутаты зсо, голосование
На время ремонта зала заседаний депутаты перехали в актовый зал, где голосовали руками Фото:

В заксобрании Челябинской области проходит тестирование обновленной системы голосования и работы с документами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Технологическая модернизация зала заседаний практически завершена, идет тестирование системы для голосования и работы с документами на заседании. Теперь весь пакет документов переведен в электронный вид, депутатам будет предоставлен оперативный доступ ко всем материалам сессии. Обновление комплекса прошло на основе отечественной разработки технологии ведения заседаний. Комплекс будет готов к работе 21 декабря, и окончательное принятие областного бюджета пройдет уже в обновленном зале», — уточнили в пресс-службе.

Система обеспечения заседаний Законодательного собрания области была установлена 20 лет назад. За это время она морально и технически устарела, нередко давала сбои во время процедур голосования.

Модернизация программно-технического комплекса позволило обновить уже существующую систему без приобретения новой. Ее использование позволит уйти от использования бумажных документов. На время ремонта зала заседаний и комплекса для голосования заседания областного парламента проходили в другом зале.

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В заксобрании Челябинской области проходит тестирование обновленной системы голосования и работы с документами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Технологическая модернизация зала заседаний практически завершена, идет тестирование системы для голосования и работы с документами на заседании. Теперь весь пакет документов переведен в электронный вид, депутатам будет предоставлен оперативный доступ ко всем материалам сессии. Обновление комплекса прошло на основе отечественной разработки технологии ведения заседаний. Комплекс будет готов к работе 21 декабря, и окончательное принятие областного бюджета пройдет уже в обновленном зале», — уточнили в пресс-службе. Система обеспечения заседаний Законодательного собрания области была установлена 20 лет назад. За это время она морально и технически устарела, нередко давала сбои во время процедур голосования. Модернизация программно-технического комплекса позволило обновить уже существующую систему без приобретения новой. Ее использование позволит уйти от использования бумажных документов. На время ремонта зала заседаний и комплекса для голосования заседания областного парламента проходили в другом зале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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