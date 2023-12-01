Строители второго моста через Обь получили еще два подряда от властей ХМАО

01 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

«Мостострой -11» отремонтирует мосты на дороге Нижневартовск-Радужный Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Компания «Мостострой-11», которая строит второй мост через Обь, осенью получила еще два подряда от властей ХМАО почти на 250 млн рублей. На сайте госзакупок указано, что подрядчик отремонтирует два мостовых перехода на дороге между Нижневартовском и Радужным. «КУ „Управление автомобильных дорог“ заключило два контракта с АО „Мостострой-11“. Компания выполнит работы по капитальному ремонту мостов на автодороге Нижневартовск-Радужный: через ручей за 134 095 008 рублей и через реку Гунъеган за 113 514 928 рублей», — указано в документах закупки. Ремонтировать мосты по контракту начнут в мае следующего года. Завершить работы планируется в октябре 2025 года. Агентство направило в запросы Управление автодорог ХМАО и в компанию «Мостострой-11» с просьбой раскрыть подробности проектов. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ выделит ХМАО из федерального бюджета более 11 миллиардов рублей на возведение второго моста через Обь возле Сургута. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время Югорского экономического форума.

Компания «Мостострой-11», которая строит второй мост через Обь, осенью получила еще два подряда от властей ХМАО почти на 250 млн рублей. На сайте госзакупок указано, что подрядчик отремонтирует два мостовых перехода на дороге между Нижневартовском и Радужным. «КУ „Управление автомобильных дорог“ заключило два контракта с АО „Мостострой-11“. Компания выполнит работы по капитальному ремонту мостов на автодороге Нижневартовск-Радужный: через ручей за 134 095 008 рублей и через реку Гунъеган за 113 514 928 рублей», — указано в документах закупки. Ремонтировать мосты по контракту начнут в мае следующего года. Завершить работы планируется в октябре 2025 года. Агентство направило в запросы Управление автодорог ХМАО и в компанию «Мостострой-11» с просьбой раскрыть подробности проектов. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ выделит ХМАО из федерального бюджета более 11 миллиардов рублей на возведение второго моста через Обь возле Сургута. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время Югорского экономического форума.