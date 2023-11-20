Правительство РФ выделит ХМАО средства на мегапроект

Правительство РФ выделит ХМАО деньги на строительство второго моста через Обь

21 ноября 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Правительство РФ направит Югре более 11 миллиардов рублей на возведение второго моста через Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство РФ выделит ХМАО из федерального бюджета более 11 миллиардов рублей на возведение второго моста через Обь возле Сургута. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время Югорского экономического форума. «Второй мостовой переход через Обь возле Сургута мы создаем с опережением сроков. Госдума приняла бюджет России на 2024—2026 годы. Региону из федеральных средств будет открыто финансирование данного объекта на ближайшую трехлетку на сумму не меньше 11 миллиардов рублей», — передает слова главы Югры ТАСС. Все работы планируют завершить к октябрю 2025 года. Заместитель губернатора ХМАО Азат Исалаев заявлял, что второй мост через Обь планируют достроить раньше срока. Чиновник уточнил, что подрядчики возводят сооружение с опережением графика. Завершить строительство готовы в 2025 году. Однако проект должен был получить финансирование из федерального бюджета только с 2025 по 2027 год. До этого времени Югра должна была строить мост за свой счет.

Правительство РФ выделит ХМАО из федерального бюджета более 11 миллиардов рублей на возведение второго моста через Обь возле Сургута. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время Югорского экономического форума. «Второй мостовой переход через Обь возле Сургута мы создаем с опережением сроков. Госдума приняла бюджет России на 2024—2026 годы. Региону из федеральных средств будет открыто финансирование данного объекта на ближайшую трехлетку на сумму не меньше 11 миллиардов рублей», — передает слова главы Югры ТАСС. Все работы планируют завершить к октябрю 2025 года. Заместитель губернатора ХМАО Азат Исалаев заявлял, что второй мост через Обь планируют достроить раньше срока. Чиновник уточнил, что подрядчики возводят сооружение с опережением графика. Завершить строительство готовы в 2025 году. Однако проект должен был получить финансирование из федерального бюджета только с 2025 по 2027 год. До этого времени Югра должна была строить мост за свой счет.