РБК: подрыв поезда в Северомуйском тоннеле квалифицирован как теракт

01 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Взрывное устройство предположительно находилось под вагоном поезда, передает РБК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который ведет в Китай, квалифицирован как теракт. Об этом сообщил один из источников, знакомый с ситуацией. «Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по статье „Террористический акт“. <…> Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», — передает РБК, ссылаясь на свой источник. Это не первое возгорание на данном участке. Изначально сообщалось о двух подрывах в туннеле 30 ноября. На следующий день телеканал CNN сообщил, что Украина устроила подрыв поезда, который следовал по БАМ, передает MK.RU. Байкало-Амурская магистраль соединяет Россию и Китай.

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который ведет в Китай, квалифицирован как теракт. Об этом сообщил один из источников, знакомый с ситуацией. «Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по статье „Террористический акт“. <…> Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», — передает РБК, ссылаясь на свой источник. Это не первое возгорание на данном участке. Изначально сообщалось о двух подрывах в туннеле 30 ноября. На следующий день телеканал CNN сообщил, что Украина устроила подрыв поезда, который следовал по БАМ, передает MK.RU. Байкало-Амурская магистраль соединяет Россию и Китай.