РБК: подрыв поезда в Северомуйском тоннеле квалифицирован как теракт

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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель, презентация метротрамвая
Взрывное устройство предположительно находилось под вагоном поезда, передает РБК Фото:

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который ведет в Китай, квалифицирован как теракт. Об этом сообщил один из источников, знакомый с ситуацией.

«Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по статье „Террористический акт“. <…> Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», — передает РБК, ссылаясь на свой источник.

Это не первое возгорание на данном участке. Изначально сообщалось о двух подрывах в туннеле 30 ноября. На следующий день телеканал CNN сообщил, что Украина устроила подрыв поезда, который следовал по БАМ, передает MK.RU. Байкало-Амурская магистраль соединяет Россию и Китай.

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Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который ведет в Китай, квалифицирован как теракт. Об этом сообщил один из источников, знакомый с ситуацией. «Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по статье „Террористический акт“. <…> Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», — передает РБК, ссылаясь на свой источник. Это не первое возгорание на данном участке. Изначально сообщалось о двух подрывах в туннеле 30 ноября. На следующий день телеканал CNN сообщил, что Украина устроила подрыв поезда, который следовал по БАМ, передает MK.RU. Байкало-Амурская магистраль соединяет Россию и Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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