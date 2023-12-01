РБК: подрыв поезда в Северомуйском тоннеле квалифицирован как теракт

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который ведет в Китай, квалифицирован как теракт. Об этом сообщил один из источников, знакомый с ситуацией.
«Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по статье „Террористический акт“. <…> Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», — передает РБК, ссылаясь на свой источник.
Это не первое возгорание на данном участке. Изначально сообщалось о двух подрывах в туннеле 30 ноября. На следующий день телеканал CNN сообщил, что Украина устроила подрыв поезда, который следовал по БАМ, передает
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