Силовики нагрянули с обысками в мэрию Каслей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски проходили в рамках возбужденного уголовного дела Фото:

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия в мэрии Каслей (Челябинская область). Как рассказал URA.RU информированный источник, силовиков интересовал кадастровый документооборот.

«Силовики провели выемку документов в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков. Есть основания полагать, что некоторые участки были выделены незаконно», — рассказал источник.

По данным агентства, обыски проходили 30 ноября. Во время их проведения в администрацию никого не впускали и не выпускали. Пока обвинения никому не предъявлены. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

URA.RU пыталось связалось с пресс-службой мэрии города. Там на звонок не ответили. По имеющемуся в редакции номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

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Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия в мэрии Каслей (Челябинская область). Как рассказал URA.RU информированный источник, силовиков интересовал кадастровый документооборот. «Силовики провели выемку документов в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков. Есть основания полагать, что некоторые участки были выделены незаконно», — рассказал источник. По данным агентства, обыски проходили 30 ноября. Во время их проведения в администрацию никого не впускали и не выпускали. Пока обвинения никому не предъявлены. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. URA.RU пыталось связалось с пресс-службой мэрии города. Там на звонок не ответили. По имеющемуся в редакции номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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