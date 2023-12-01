Силовики нагрянули с обысками в мэрию Каслей

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия в мэрии Каслей (Челябинская область). Как рассказал URA.RU информированный источник, силовиков интересовал кадастровый документооборот.
«Силовики провели выемку документов в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков. Есть основания полагать, что некоторые участки были выделены незаконно», — рассказал источник.
По данным агентства, обыски проходили 30 ноября. Во время их проведения в администрацию никого не впускали и не выпускали. Пока обвинения никому не предъявлены. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.
URA.RU пыталось связалось с пресс-службой мэрии города. Там на звонок не ответили. По имеющемуся в редакции номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
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