Силовики нагрянули с обысками в мэрию Каслей

01 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Обыски проходили в рамках возбужденного уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия в мэрии Каслей (Челябинская область). Как рассказал URA.RU информированный источник, силовиков интересовал кадастровый документооборот. «Силовики провели выемку документов в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков. Есть основания полагать, что некоторые участки были выделены незаконно», — рассказал источник. По данным агентства, обыски проходили 30 ноября. Во время их проведения в администрацию никого не впускали и не выпускали. Пока обвинения никому не предъявлены. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. URA.RU пыталось связалось с пресс-службой мэрии города. Там на звонок не ответили. По имеющемуся в редакции номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия в мэрии Каслей (Челябинская область). Как рассказал URA.RU информированный источник, силовиков интересовал кадастровый документооборот. «Силовики провели выемку документов в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков. Есть основания полагать, что некоторые участки были выделены незаконно», — рассказал источник. По данным агентства, обыски проходили 30 ноября. Во время их проведения в администрацию никого не впускали и не выпускали. Пока обвинения никому не предъявлены. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. URA.RU пыталось связалось с пресс-службой мэрии города. Там на звонок не ответили. По имеющемуся в редакции номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.