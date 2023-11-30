В Тюмень попала поддельная красная икра неизвестного происхождения

На улицах Тюмени продают поддельную красную икру неизвестного происхождения

01 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

На улицах Тюмени появились торговые палатки по продаже красной икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На улицах Тюмени появились торговые палатки, в которых продается красная икра неизвестного происхождения. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам стоимость деликатеса у уличных торговцев значительно ниже, чем в супермаркетах. «На тысячу рублей мы купили три банки икры. Одну взяли на пробу, две — на Новый год. Пришли домой, открыли одну из них, и даже пробовать не стали: там была не икра, а какая-то желеобразная масса. Которая, к тому же, очень дурно пахла. На следующий день мы решили вернуть икру, но торговой палатки на месте уже не было», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин рассказал о том, что купил такую же икру через интернет. «Увидел объявление, заказал. Через пару часов приехал курьер и передал мне две банки красной икры, за которые я отдал 600 рублей. Когда он уехал, я реши попробовать деликатес, но в банке его, к сожалению, не оказалось. Внутри было какое-то розовое желе. Пробовать его я не стал, потому что это не икра, а чистая подделка. На банках нет никакой информации о том, где, кем и когда она была произведена», — отметил собеседник URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

На улицах Тюмени появились торговые палатки, в которых продается красная икра неизвестного происхождения. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам стоимость деликатеса у уличных торговцев значительно ниже, чем в супермаркетах. «На тысячу рублей мы купили три банки икры. Одну взяли на пробу, две — на Новый год. Пришли домой, открыли одну из них, и даже пробовать не стали: там была не икра, а какая-то желеобразная масса. Которая, к тому же, очень дурно пахла. На следующий день мы решили вернуть икру, но торговой палатки на месте уже не было», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин рассказал о том, что купил такую же икру через интернет. «Увидел объявление, заказал. Через пару часов приехал курьер и передал мне две банки красной икры, за которые я отдал 600 рублей. Когда он уехал, я реши попробовать деликатес, но в банке его, к сожалению, не оказалось. Внутри было какое-то розовое желе. Пробовать его я не стал, потому что это не икра, а чистая подделка. На банках нет никакой информации о том, где, кем и когда она была произведена», — отметил собеседник URA.RU. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.