03 декабря 2023
02 декабря 2023

При какой погоде в школах Тюмени отменяют занятия. Инфографика

В школах Тюмени отменят уроки при температуре ниже -25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Учащиеся 1-11 классов не будут посещать уроки при температуре ниже -40 Фото:

В школах Тюмени для учеников 1-4 классов отменять занятия будут при температуре ниже -25 градусов и скорости ветра более 2 м/с. Учащиеся 1-11 классов не будут посещать уроки при температуре ниже -40. Об этом сообщили в городской администрации.

«По 15 марта включительно тюменцы каждый день будут получать информацию о том, отменяются ли учебные занятия в школах по климатическим условиям. Информация размещается с понедельника по субботу два раза в день (около 6:20 для первой смены, 10:50 — для второй)», — рассказали в мэрии. Узнать об актировках можно на сайте мэрии или в ее официальных группах в соцсетях.

У учеников 1-4 классов также отменят занятия при температуре ниже -30 градусов и скорости ветра менее 2 м/с. Актированные дни для школьников 1-9 классов наступят при температуре ниже -30 и ветре более 2 м/с и ниже -35 градусов при небольшом ветре.

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В школах Тюмени для учеников 1-4 классов отменять занятия будут при температуре ниже -25 градусов и скорости ветра более 2 м/с. Учащиеся 1-11 классов не будут посещать уроки при температуре ниже -40. Об этом сообщили в городской администрации. «По 15 марта включительно тюменцы каждый день будут получать информацию о том, отменяются ли учебные занятия в школах по климатическим условиям. Информация размещается с понедельника по субботу два раза в день (около 6:20 для первой смены, 10:50 — для второй)», — рассказали в мэрии. Узнать об актировках можно на сайте мэрии или в ее официальных группах в соцсетях. У учеников 1-4 классов также отменят занятия при температуре ниже -30 градусов и скорости ветра менее 2 м/с. Актированные дни для школьников 1-9 классов наступят при температуре ниже -30 и ветре более 2 м/с и ниже -35 градусов при небольшом ветре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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