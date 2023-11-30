30 ноября 2023

Инициатива тюменских властей улучшит жизнь инвалидов по всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Губернатор намерен вынесли проект на федеральный уровень Фото:

Губернатор Александр Моор выступил с инициативой проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Проект хотят вывести на федеральный уровень.

«Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться», — сообщил глава региона.

Меры поддержки Александр Моор обсудил на заседании совета Тюменской области по делам инвалидов. В рамках встречи было также отмечено, что в регионе на сегодняшний день трудоустроено около 9 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

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Губернатор Александр Моор выступил с инициативой проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Проект хотят вывести на федеральный уровень. «Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться», — сообщил глава региона. Меры поддержки Александр Моор обсудил на заседании совета Тюменской области по делам инвалидов. В рамках встречи было также отмечено, что в регионе на сегодняшний день трудоустроено около 9 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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