Инициатива тюменских властей улучшит жизнь инвалидов по всей России

Губернатор Александр Моор выступил с инициативой проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Проект хотят вывести на федеральный уровень.
«Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться», — сообщил глава региона.
Меры поддержки Александр Моор обсудил на заседании совета Тюменской области по делам инвалидов. В рамках встречи было также отмечено, что в регионе на сегодняшний день трудоустроено около 9 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.
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