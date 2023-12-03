03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

Педагоги обратились к губернатору Махонину из-за угрозы массового сокращения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Анастасией Поддубной. Екатеринбург, поддубная анастасия
По словам авторов обращения, власти готовятся сократить почти треть педагогов центра детского творчества «Полет» Фото:

В селе Большая Соснова педагоги дополнительного образования детского центра творчества «Полет» написали коллективное обращение на имя губернатора Дмитрия Махонина. Поводом послужили планы властей провести массовое сокращение в учреждении. Обращение разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат думы Большесосновского муниципального округа Андрей Бурдин, к которому также обратились преподаватели.

«Просим предотвратить массовое сокращение [педагогов], влекущее за собой безработицу и проживание без средств к существованию, помочь сохранить учреждение дополнительного образования. С 1 января 2024 года главой Большесосновского округа дано устное распоряжение о сокращении штатных педагогов и педагогов-совместителей (21 педагог по внутреннему и внешнему совместительству). Это при том, что все они тарифицированы, с ними заключены трудовые договоры, утвержден учебный план на 2023-24 годы», — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что «без объяснения причины будут сокращены почти 36% педагогов дополнительного образования». При этом в обращении указано, что никаких письменных распоряжений администрацией педагогам предоставлено не было. Бурдин указал в соцсети, что сейчас «Полет» посещают порядка 820 детей. Решение местных властей он назвал «бездушным, низким и непорядочным».

Глава администрации округа Владимир Тресков в беседе с URA.RU заверил, что предоставит авторам обращения письменный ответ. Мы свой ответ дадим авторам обращения. Также письменно опубликуем его в газете «Светлый путь» с подтверждением всех фактов, аргументов, расчетов, пояснений», — сказал Тресков. В пресс-службе администрации губернатора обещали предоставить комментарий позже. URA.RU продолжит следить за тем, как будут развиваться события.

Педагоги МБУДО «Полет» просят главу региона не допустить сокращение кадров в учреждении
Педагоги МБУДО «Полет» просят главу региона не допустить сокращение кадров в учреждении
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Авторы обращения утверждают, что местная администрация не издавала никаких письменных распоряжений по поводу сокращения педагогов
Авторы обращения утверждают, что местная администрация не издавала никаких письменных распоряжений по поводу сокращения педагогов
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В селе Большая Соснова педагоги дополнительного образования детского центра творчества «Полет» написали коллективное обращение на имя губернатора Дмитрия Махонина. Поводом послужили планы властей провести массовое сокращение в учреждении. Обращение разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат думы Большесосновского муниципального округа Андрей Бурдин, к которому также обратились преподаватели. «Просим предотвратить массовое сокращение [педагогов], влекущее за собой безработицу и проживание без средств к существованию, помочь сохранить учреждение дополнительного образования. С 1 января 2024 года главой Большесосновского округа дано устное распоряжение о сокращении штатных педагогов и педагогов-совместителей (21 педагог по внутреннему и внешнему совместительству). Это при том, что все они тарифицированы, с ними заключены трудовые договоры, утвержден учебный план на 2023-24 годы», — говорится в обращении. Авторы отмечают, что «без объяснения причины будут сокращены почти 36% педагогов дополнительного образования». При этом в обращении указано, что никаких письменных распоряжений администрацией педагогам предоставлено не было. Бурдин указал в соцсети, что сейчас «Полет» посещают порядка 820 детей. Решение местных властей он назвал «бездушным, низким и непорядочным». Глава администрации округа Владимир Тресков в беседе с URA.RU заверил, что предоставит авторам обращения письменный ответ. Мы свой ответ дадим авторам обращения. Также письменно опубликуем его в газете «Светлый путь» с подтверждением всех фактов, аргументов, расчетов, пояснений», — сказал Тресков. В пресс-службе администрации губернатора обещали предоставить комментарий позже. URA.RU продолжит следить за тем, как будут развиваться события.
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