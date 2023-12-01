В Златоусте осудили убийцу бизнесмена Никитина

01 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

После распития спиртных напитков между Юрием Никитиным и его знакомым произошла драка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 1 декабря вступил в силу приговор убийце бизнесмена Юрия Никитина. В пресс-службе городского суда его имя URA.RU называть не стали. Как там сообщили, осужденный нанес удары потерпевшему после двух часов совместного распития спиртных напитков. «Приговор осужденному вступил в силу 1 декабря. Преступление совершено 20 февраля. Мужчина 1990 года рождения с силой нанес потерпевшему не менее двух ударов рукой в область лица. Пострадавший потерял равновесие и упал, ударившись головой о поверхность бетонного пола. После этого осужденный с силой нанес еще один удар в область грудной клетки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ссора вспыхнула на почве возникших неприязненных отношений. В суде не уточнили, но, по данным URA.RU, осужденный вынужден был обороняться. Ответ последовал после попытки самого Никитина ударить своего оппонента по голове тяжелым предметом. Как URA.RU сообщил знакомый с участниками драки источник, после ссоры мужчины заснули. Проснувшись, убийца увидел, что Никитин мертв. Распитие, по информации из суда, происходило с 11:17 до 13:40 часов, а смерть наступила в промежутке между 16:30 и 21:52 часами. Златоустовца признали виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве наказания назначено 1,5 года ограничения свободы с обязанностью отмечаться в госоргане, не выезжать за пределы Златоуста и без согласия изменять место жительства. Осужденный работает менеджером, судимостей не имеет. Никитин был известен как владелец рынка «Гостиный двор», который при жизни продал. Был пенсионером. Построил православный храм, который в состав РПЦ не входит. В 1996 и 2004 годах избирался на должность мэра Златоуста, но не прошел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) 1 декабря вступил в силу приговор убийце бизнесмена Юрия Никитина. В пресс-службе городского суда его имя URA.RU называть не стали. Как там сообщили, осужденный нанес удары потерпевшему после двух часов совместного распития спиртных напитков. «Приговор осужденному вступил в силу 1 декабря. Преступление совершено 20 февраля. Мужчина 1990 года рождения с силой нанес потерпевшему не менее двух ударов рукой в область лица. Пострадавший потерял равновесие и упал, ударившись головой о поверхность бетонного пола. После этого осужденный с силой нанес еще один удар в область грудной клетки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ссора вспыхнула на почве возникших неприязненных отношений. В суде не уточнили, но, по данным URA.RU, осужденный вынужден был обороняться. Ответ последовал после попытки самого Никитина ударить своего оппонента по голове тяжелым предметом. Как URA.RU сообщил знакомый с участниками драки источник, после ссоры мужчины заснули. Проснувшись, убийца увидел, что Никитин мертв. Распитие, по информации из суда, происходило с 11:17 до 13:40 часов, а смерть наступила в промежутке между 16:30 и 21:52 часами. Златоустовца признали виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве наказания назначено 1,5 года ограничения свободы с обязанностью отмечаться в госоргане, не выезжать за пределы Златоуста и без согласия изменять место жительства. Осужденный работает менеджером, судимостей не имеет. Никитин был известен как владелец рынка «Гостиный двор», который при жизни продал. Был пенсионером. Построил православный храм, который в состав РПЦ не входит. В 1996 и 2004 годах избирался на должность мэра Златоуста, но не прошел.