Тюменец обманул известного стендап-комика Зою Яровицыну

Тюменец хотел использовать Зою Яровицыну для продвижения своего сценария Фото: Размик Закарян © URA.RU

Известный стендап-комик Зоя Яровицына рассказала в интервью Юлии Меньшовой на ее ютуб-канале «Сама Меньшова», что ее обманул мужчина на концерте в Тюмени. Под видом пакета с подарком он вручил комику свой сценарий, чтобы артистка передала его кому-нибудь из мира большого кино в Москве.

«Он меня обманул, конечно. Подарил букет и какой-то пакет. Я думала игрушка или подарок. Беру его — он тяжелый. Захожу в гримерку, открываю — там сверху чай, зефирки. А внизу толстая папка. Человек написал сценарий сериала, распечатал его, распихал по папкам, скрепил и подарил мне, чтобы я его продвинула куда-то», — поделилась Зоя Яровицына в своем интервью Юлии Меньшовой.

Зоя Яровицына сама когда-то была сценаристом комедийных шоу и сериалов. Ее концерт прошел в Тюмени 27 сентября.