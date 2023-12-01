Тюменец обманул известного стендап-комика Зою Яровицыну

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Тюменец хотел использовать Зою Яровицыну для продвижения своего сценария Фото:

Известный стендап-комик Зоя Яровицына рассказала в интервью Юлии Меньшовой на ее ютуб-канале «Сама Меньшова», что ее обманул мужчина на концерте в Тюмени. Под видом пакета с подарком он вручил комику свой сценарий, чтобы артистка передала его кому-нибудь из мира большого кино в Москве.

«Он меня обманул, конечно. Подарил букет и какой-то пакет. Я думала игрушка или подарок. Беру его — он тяжелый. Захожу в гримерку, открываю — там сверху чай, зефирки. А внизу толстая папка. Человек написал сценарий сериала, распечатал его, распихал по папкам, скрепил и подарил мне, чтобы я его продвинула куда-то», — поделилась Зоя Яровицына в своем интервью Юлии Меньшовой.

Зоя Яровицына сама когда-то была сценаристом комедийных шоу и сериалов. Ее концерт прошел в Тюмени 27 сентября.

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Известный стендап-комик Зоя Яровицына рассказала в интервью Юлии Меньшовой на ее ютуб-канале «Сама Меньшова», что ее обманул мужчина на концерте в Тюмени. Под видом пакета с подарком он вручил комику свой сценарий, чтобы артистка передала его кому-нибудь из мира большого кино в Москве. «Он меня обманул, конечно. Подарил букет и какой-то пакет. Я думала игрушка или подарок. Беру его — он тяжелый. Захожу в гримерку, открываю — там сверху чай, зефирки. А внизу толстая папка. Человек написал сценарий сериала, распечатал его, распихал по папкам, скрепил и подарил мне, чтобы я его продвинула куда-то», — поделилась Зоя Яровицына в своем интервью Юлии Меньшовой. Зоя Яровицына сама когда-то была сценаристом комедийных шоу и сериалов. Ее концерт прошел в Тюмени 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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