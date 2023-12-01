«Лукойл-Пермь» объединилось с предприятием из республики Коми

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Нефтегазовый форум Тюмень необр, лукойл
Объединение завершено 1 декабря Фото:

ООО «Лукойл-Пермь» и ООО «Лукойл-Коми» завершили свое объединение. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

«Завершено объединение двух дочерних предприятий „Лукойла“ из Перми и республики Коми. Социальные гарантии работников будут закреплены в новом коллективном договоре», — рассказали в организации.

Сейчас предприятие «Лкойл-Пермь» владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Республик Башкирия и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые запасы по всем категориям нефти составляют более 1 млрд тонн. Общее число работников — около 12 тысяч человек.

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ООО «Лукойл-Пермь» и ООО «Лукойл-Коми» завершили свое объединение. Об этом сообщили в пресс-центре компании. «Завершено объединение двух дочерних предприятий „Лукойла“ из Перми и республики Коми. Социальные гарантии работников будут закреплены в новом коллективном договоре», — рассказали в организации. Сейчас предприятие «Лкойл-Пермь» владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Республик Башкирия и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые запасы по всем категориям нефти составляют более 1 млрд тонн. Общее число работников — около 12 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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