Протестующие против застройки парка в Екатеринбурге обратились к Путину. Видео

01 декабря 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Горожане недовольны планами застроить парк 50-летия ВЛКСМ Фото: Илья Московец © URA.RU Горожане, протестующие против застройки парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге, обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они не хотят, чтобы зеленую зону уменьшили ради появления нового корпуса училища олимпийского резерва. «Владимир Владимирович, обращаемся к вам по вопросу систематического уничтожения парка 50-летия ВЛКСМ. Когда вы ставите задачу улучшить качество городской среды, у нас опять хотят застроить парк. Власти уже почти 25 лет по кусочкам забирают его у местных жителей. За эти годы площадь парка сократилась примерно на треть», — цитирует текст обращения корреспондент URA.RU. Пикет против застройки парка прошел днем 1 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Жители обвинили местные власти в том, что те (якобы) ввели людей в заблуждение, пообещав мораторий на застройку парка и провести его благоустройство. Протестующие в своем обращении заявили, что здание для студентов-спортсменов можно было бы построить в Академическом районе или в микрорайоне Новокольцовский, а не на месте рекреационной зоны. В записи послания участвовали около 30 человек. Тот самый спорный участок, в районе улиц Чкалова и Шаумяна, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Горожане, протестующие против застройки парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге, обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они не хотят, чтобы зеленую зону уменьшили ради появления нового корпуса училища олимпийского резерва. «Владимир Владимирович, обращаемся к вам по вопросу систематического уничтожения парка 50-летия ВЛКСМ. Когда вы ставите задачу улучшить качество городской среды, у нас опять хотят застроить парк. Власти уже почти 25 лет по кусочкам забирают его у местных жителей. За эти годы площадь парка сократилась примерно на треть», — цитирует текст обращения корреспондент URA.RU. Жители обвинили местные власти в том, что те (якобы) ввели людей в заблуждение, пообещав мораторий на застройку парка и провести его благоустройство. Протестующие в своем обращении заявили, что здание для студентов-спортсменов можно было бы построить в Академическом районе или в микрорайоне Новокольцовский, а не на месте рекреационной зоны. В записи послания участвовали около 30 человек. Тот самый спорный участок, в районе улиц Чкалова и Шаумяна, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли.