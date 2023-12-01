Протестующие против застройки парка в Екатеринбурге обратились к Путину. Видео

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Обращение к Путину. Екатеринбург
Горожане недовольны планами застроить парк 50-летия ВЛКСМ Фото:

Горожане, протестующие против застройки парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге, обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они не хотят, чтобы зеленую зону уменьшили ради появления нового корпуса училища олимпийского резерва.

«Владимир Владимирович, обращаемся к вам по вопросу систематического уничтожения парка 50-летия ВЛКСМ. Когда вы ставите задачу улучшить качество городской среды, у нас опять хотят застроить парк. Власти уже почти 25 лет по кусочкам забирают его у местных жителей. За эти годы площадь парка сократилась примерно на треть», — цитирует текст обращения корреспондент URA.RU.

Обращение к Путину. Екатеринбург
Пикет против застройки парка прошел днем 1 декабря
Фото:

Жители обвинили местные власти в том, что те (якобы) ввели людей в заблуждение, пообещав мораторий на застройку парка и провести его благоустройство. Протестующие в своем обращении заявили, что здание для студентов-спортсменов можно было бы построить в Академическом районе или в микрорайоне Новокольцовский, а не на месте рекреационной зоны. В записи послания участвовали около 30 человек.

Тот самый спорный участок, в районе улиц Чкалова и Шаумяна, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли.

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Горожане, протестующие против застройки парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге, обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они не хотят, чтобы зеленую зону уменьшили ради появления нового корпуса училища олимпийского резерва. «Владимир Владимирович, обращаемся к вам по вопросу систематического уничтожения парка 50-летия ВЛКСМ. Когда вы ставите задачу улучшить качество городской среды, у нас опять хотят застроить парк. Власти уже почти 25 лет по кусочкам забирают его у местных жителей. За эти годы площадь парка сократилась примерно на треть», — цитирует текст обращения корреспондент URA.RU. Жители обвинили местные власти в том, что те (якобы) ввели людей в заблуждение, пообещав мораторий на застройку парка и провести его благоустройство. Протестующие в своем обращении заявили, что здание для студентов-спортсменов можно было бы построить в Академическом районе или в микрорайоне Новокольцовский, а не на месте рекреационной зоны. В записи послания участвовали около 30 человек. Тот самый спорный участок, в районе улиц Чкалова и Шаумяна, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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