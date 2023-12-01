В Екатеринбурге задержали рэпера из уральской группы «Восточный округ»

Задержание произошло по подозрению в мошенничестве Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве свердловские полицейские задержали 36-летнего рэпера из группы «Восточный округ» Никиту Ямыча (Чехомова). Это произошло в аэропорту Кольцово по прибытии из Санкт-Петербурга.

«Представители МВД устанавливают возможных соучастников криминальной схемы и точный материальный ущерб, причиненный пострадавшим страховым компаниям. Один из предполагаемых подозреваемых уже арестован и содержится под стражей. Над раскрытием преступлений работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства. Более подробные обстоятельства резонансного дела разглашать в интересах следствия пока преждевременно», — рассказал агентству URA.RU пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

По предварительным данным, Чехомов проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страховками. Он с сообщниками якобы разбивал автомобили, а затем получал компенсацию от страховых компаний.