В Екатеринбурге задержали рэпера из уральской группы «Восточный округ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, скамейка, судебное заседание, суд, клетка
Задержание произошло по подозрению в мошенничестве Фото:

В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве свердловские полицейские задержали 36-летнего рэпера из группы «Восточный округ» Никиту Ямыча (Чехомова). Это произошло в аэропорту Кольцово по прибытии из Санкт-Петербурга.

«Представители МВД устанавливают возможных соучастников криминальной схемы и точный материальный ущерб, причиненный пострадавшим страховым компаниям. Один из предполагаемых подозреваемых уже арестован и содержится под стражей. Над раскрытием преступлений работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства. Более подробные обстоятельства резонансного дела разглашать в интересах следствия пока преждевременно», — рассказал агентству URA.RU пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

По предварительным данным, Чехомов проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страховками. Он с сообщниками якобы разбивал автомобили, а затем получал компенсацию от страховых компаний.

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В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве свердловские полицейские задержали 36-летнего рэпера из группы «Восточный округ» Никиту Ямыча (Чехомова). Это произошло в аэропорту Кольцово по прибытии из Санкт-Петербурга. «Представители МВД устанавливают возможных соучастников криминальной схемы и точный материальный ущерб, причиненный пострадавшим страховым компаниям. Один из предполагаемых подозреваемых уже арестован и содержится под стражей. Над раскрытием преступлений работают следователи из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского ведомства. Более подробные обстоятельства резонансного дела разглашать в интересах следствия пока преждевременно», — рассказал агентству URA.RU пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. По предварительным данным, Чехомов проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страховками. Он с сообщниками якобы разбивал автомобили, а затем получал компенсацию от страховых компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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