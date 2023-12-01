В Челябинске раскрыли ОПГ наркоторговцев, которой управлял мигрант

01 декабря 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

МВД задержано 13 участников ОПГ, руководитель и его правая рука объявлены в розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске задержали участников организованной преступной группировки (ОПГ) наркоторговцев, а ее руководителя объявили в розыск. Главой группы был 46-летний житель Средней Азии, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали участников межэтнической преступной группы, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков. В ее состав входили 13 человек в возрасте от 23 до 50 лет. Организацией руководил 46-летний житель государства Средней Азии. Лидер вместе с ближайшим подельником объявлен в федеральный розыск», — сообщили URA.RU в областном главке. В ОПГ существовала строгая иерархия и распределение ролей. Глава группы координировал работу, искал поставщиков партий наркотиков и распределял прибыль. Продажей наркотиков мужчины занимались с января. В августе оперативники областного главка задержали их. При обыске и досмотре в сумме было изъято свыше двух килограммов наркотических средств. Большая часть из них — героин. Следователи установили 37 эпизодов сбыта. Большая часть «закладок» осуществлялась в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. В отношении восьмерых участников ОПГ уже завершено расследовние по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору). В производстве находится дело в отношении еще пятерых фигурантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске задержали участников организованной преступной группировки (ОПГ) наркоторговцев, а ее руководителя объявили в розыск. Главой группы был 46-летний житель Средней Азии, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали участников межэтнической преступной группы, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков. В ее состав входили 13 человек в возрасте от 23 до 50 лет. Организацией руководил 46-летний житель государства Средней Азии. Лидер вместе с ближайшим подельником объявлен в федеральный розыск», — сообщили URA.RU в областном главке. В ОПГ существовала строгая иерархия и распределение ролей. Глава группы координировал работу, искал поставщиков партий наркотиков и распределял прибыль. Продажей наркотиков мужчины занимались с января. В августе оперативники областного главка задержали их. При обыске и досмотре в сумме было изъято свыше двух килограммов наркотических средств. Большая часть из них — героин. Следователи установили 37 эпизодов сбыта. Большая часть «закладок» осуществлялась в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. В отношении восьмерых участников ОПГ уже завершено расследовние по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору). В производстве находится дело в отношении еще пятерых фигурантов.