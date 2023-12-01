Пермяка осудят за нападение на мать и полицейского

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Уголовное дело пермяка рассмотрят в суде Фото:

Жителя села Орда (Пермский край) будут судить за то, что он избил свою мать, угрожал ей убийством, а потом напал на полицейского. Остановить пермяка правоохранителю удалось только выстрелом в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что 4 сентября пермяк был возле своего дома. Он сначала несколько раз ударил свою престарелую мать, потом с ножом в руках стал угрожать женщине убийством. В конфликт вмешался участковый полицейский. Тогда мужчина с ножом в руках набросился на правоохранителя. Стрельба в воздух не остановила нападавшего и сотруднику МВД пришлось выстрелить ему в ногу. Только тогда пермяк успокоился. С ранением он был доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

После того, как нападавшему оказали необходимую помощь в больнице, он был отправлен в СИЗО. Сейчас расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения.

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Жителя села Орда (Пермский край) будут судить за то, что он избил свою мать, угрожал ей убийством, а потом напал на полицейского. Остановить пермяка правоохранителю удалось только выстрелом в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 4 сентября пермяк был возле своего дома. Он сначала несколько раз ударил свою престарелую мать, потом с ножом в руках стал угрожать женщине убийством. В конфликт вмешался участковый полицейский. Тогда мужчина с ножом в руках набросился на правоохранителя. Стрельба в воздух не остановила нападавшего и сотруднику МВД пришлось выстрелить ему в ногу. Только тогда пермяк успокоился. С ранением он был доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве. После того, как нападавшему оказали необходимую помощь в больнице, он был отправлен в СИЗО. Сейчас расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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