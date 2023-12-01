Пермяка осудят за нападение на мать и полицейского

01 декабря 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Уголовное дело пермяка рассмотрят в суде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителя села Орда (Пермский край) будут судить за то, что он избил свою мать, угрожал ей убийством, а потом напал на полицейского. Остановить пермяка правоохранителю удалось только выстрелом в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 4 сентября пермяк был возле своего дома. Он сначала несколько раз ударил свою престарелую мать, потом с ножом в руках стал угрожать женщине убийством. В конфликт вмешался участковый полицейский. Тогда мужчина с ножом в руках набросился на правоохранителя. Стрельба в воздух не остановила нападавшего и сотруднику МВД пришлось выстрелить ему в ногу. Только тогда пермяк успокоился. С ранением он был доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве. После того, как нападавшему оказали необходимую помощь в больнице, он был отправлен в СИЗО. Сейчас расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения.

Жителя села Орда (Пермский край) будут судить за то, что он избил свою мать, угрожал ей убийством, а потом напал на полицейского. Остановить пермяка правоохранителю удалось только выстрелом в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 4 сентября пермяк был возле своего дома. Он сначала несколько раз ударил свою престарелую мать, потом с ножом в руках стал угрожать женщине убийством. В конфликт вмешался участковый полицейский. Тогда мужчина с ножом в руках набросился на правоохранителя. Стрельба в воздух не остановила нападавшего и сотруднику МВД пришлось выстрелить ему в ногу. Только тогда пермяк успокоился. С ранением он был доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве. После того, как нападавшему оказали необходимую помощь в больнице, он был отправлен в СИЗО. Сейчас расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения.