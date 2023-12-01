Что подарить ребенку на Новый год, если нет денег

Для того чтобы доставить радость ребенку на Новый год, родителям нужно помнить, что дети ценят в первую очередь эмоции, которые были заложены в подарок, а не его стоимость. Об этом рассказала многодетная мама и общественный деятель Валентина Красникова.
«Нередко взрослые чаще детей забывают, что и Новый год, и Рождество, и день рождения — это больше о внимании, а не количестве нулей в ценнике. <…> Подарок должен быть с привязкой к эмоциям. Сегодня среди детей крайне популярны подарки с действиями. Например, набор из маленьких сладких или трогательных сюрпризов, которые нужно открывать под определенное настроение», — пояснила Валентина Красникова в разговоре с Пятым каналом. Также она предложила в качестве подарка рассмотреть интересную, недорогую поездку, которая могла бы принести много положительных эмоций. Подарок может приносить и практическую пользу — набор для волос для девочек, например, подчеркнула Красникова.
При этом общественный деятель обратила внимание на то, что ребенка очень легко разбаловать с самого детства. И это может аукнуться родителям в дальнейшем. Ведь ребенок может подумать, что родители его перестали любить, когда перестали дарить подарки.
По восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона. Согласно традициям, в год Дракона принято дарить особые красные конверты с деньгами — хунбао.
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