Путин исключил Генри Резника, Шота Горгадзе и еще четверых человек из СПЧ

01 декабря 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Путин перекроил состав Совета по правам человека при президенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова.

Президент РФ Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова.