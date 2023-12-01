Путин исключил Генри Резника, Шота Горгадзе и еще четверых человек из СПЧ

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., путин владимир
Путин перекроил состав Совета по правам человека при президенте Фото:

Президент РФ Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова.

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Президент РФ Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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