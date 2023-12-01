Беларусь выгнали из Красного Креста

01 декабря 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Беларусь лишена прав члена Международной федерации Красного Креста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца остановила членство Белоруссии. Причиной тому послужило игнорирование требований организации о смене руководства Красного Креста в стране. «Членство Белорусского Красного Креста в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановлено с этого дня», — говорится в сообщении на сайте организации . Минск не выполнил требование о замене генсекретаря национального общества Дмитрия Швецова, что стало причиной для исключения страны. Уточняется, что Международная федерация Красного Креста требовала снять с должности Швецова из-за его заявлений о ядерном оружии, перемещении детей из Украины в Беларусь и визитом в Донбасс. Теперь Белорусский Красный Крест лишен всех прав члена Международной федерации организации.

Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца остановила членство Белоруссии. Причиной тому послужило игнорирование требований организации о смене руководства Красного Креста в стране. «Членство Белорусского Красного Креста в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановлено с этого дня», — говорится в сообщении на сайте организации. Минск не выполнил требование о замене генсекретаря национального общества Дмитрия Швецова, что стало причиной для исключения страны. Уточняется, что Международная федерация Красного Креста требовала снять с должности Швецова из-за его заявлений о ядерном оружии, перемещении детей из Украины в Беларусь и визитом в Донбасс. Теперь Белорусский Красный Крест лишен всех прав члена Международной федерации организации.