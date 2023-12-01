Беларусь выгнали из Красного Креста

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Беларусь лишена прав члена Международной федерации Красного Креста Фото:

Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца остановила членство Белоруссии. Причиной тому послужило игнорирование требований организации о смене руководства Красного Креста в стране.

«Членство Белорусского Красного Креста в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановлено с этого дня», — говорится в сообщении на сайте организации. Минск не выполнил требование о замене генсекретаря национального общества Дмитрия Швецова, что стало причиной для исключения страны.

Уточняется, что Международная федерация Красного Креста требовала снять с должности Швецова из-за его заявлений о ядерном оружии, перемещении детей из Украины в Беларусь и визитом в Донбасс. Теперь Белорусский Красный Крест лишен всех прав члена Международной федерации организации.

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Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца остановила членство Белоруссии. Причиной тому послужило игнорирование требований организации о смене руководства Красного Креста в стране. «Членство Белорусского Красного Креста в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановлено с этого дня», — говорится в сообщении на сайте организации. Минск не выполнил требование о замене генсекретаря национального общества Дмитрия Швецова, что стало причиной для исключения страны. Уточняется, что Международная федерация Красного Креста требовала снять с должности Швецова из-за его заявлений о ядерном оружии, перемещении детей из Украины в Беларусь и визитом в Донбасс. Теперь Белорусский Красный Крест лишен всех прав члена Международной федерации организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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